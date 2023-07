Cuando Pablo Iglesias llamó a Yolanda Díaz llamó por teléfono para comunicarle que sería ministra de Trabajo en el primer Gobierno de coalición de la democracia, en 2019, esta estaba limpiando los cristales en su casa en Ferrol. Su primera respuesta fue decir que no, una situación similar a la que se vivió dos años después, cuando, de nuevo Iglesias, la designó como su sucesora al frente de Unidas Podemos, un cargo que también le costó aceptar.

Ahora, otros dos años después, y ante otro giro que cambiará su carrera política, Díaz (Fene, A Coruña, 1977) ha dejado de lado las dudas y su característico 'no' preventivo y ha lanzado con firmeza la campaña para ser la primera presidenta del Gobierno de España. "No tengo ambición política. Siempre hay que convencerme para todo", decía en una entrevista en 2009. Esta vez no será candidata con la formación morada, sino con su propio proyecto, Sumar, una ambiciosa y difícil de gestionar amalgama de 15 partidos de izquierda en el que se incluye, diluido, el partido que la llevó al Ejecutivo.

La dura y apurada negociación con Podemos, que Díaz se vio obligada a gestionar contra reloj a causa de la convocatoria por sorpresa de los comicios el próximo 23 de julio, ha marcado la precampaña del naciente Sumar. En ella la líder de la nueva plataforma se impuso para apartar de las listas a la cúpula de los morados, con el veto a Irene Montero como principal herida -aún no cerrada- con sus compañeros, poniendo fin al ciclo que abrió el 15M e iniciando uno nuevo de resultado incierto que el 23J ayudará a perfilar.

"Nací en una casa que rezumaba política" Sumar, un proyecto con fuerte impronta personal de Díaz, supone la culminación política -hasta ahora- de una carrera en defensa de los derechos de los trabajadores que aprendió desde su tierna infancia. Es hija de Suso Díaz, histórico sindicalista, líder de CCOO en Galicia y militante del PCE, y sobrina de Xosé Díaz, diputado del BNG. Su casa en una cooperativa obrera de la ría de Ferrol, frente a los astilleros de la ciudad, siempre fue un hervidero de políticos, intelectuales y trabajadores, como ilustró ella cuando contó que, a los cuatro años, Santiago Carrillo le besó la mano. "Nací en una casa que rezumaba política. Tuve esa suerte", apuntaba en abril. Aunque impregnada de este ambiente, Díaz se mantuvo alejada en un principio de la carrera política. Se licenció en Derecho y empezó a ejercer como abogada laboralista, al tiempo que se sacaba tres másteres, en Relaciones Laborales, Urbanismo y Recursos Humanos. Tras trabajar en un bufete en Santiago de Compostela, en 1998 abriría el suyo propio en Ferrol. Tendrían que pasar casi diez años para su entrada oficial en el mundo político, aunque entre medias ya empezó a militar en el Partido Comunista -cuyo carnet aún mantiene-. En 2007 lideró la candidatura de IU en las elecciones municipales en Ferrol y fue teniente de alcalde en un Gobierno de coalición con el PSOE -una experiencia que terminó en divorcio entre los dos partidos apenas año y medio después de su arranque-. Al mismo tiempo, empezó a ganar peso dentro de la IU estatal, y en 2009 lanzó su candidatura a la Xunta de Galicia, aunque el partido se quedó sin representación. Casada y con una hija, Díaz no se ha prodigado en mostrar su vida privada, aunque sí que ha citado habitualmente, incluso en actos políticos, a la pequeña Carmela, con quien acudió incluso a la manifestación estatal del Orgullo en Madrid.