"Voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España". Con estas palabras, Yolanda Díaz ha realizado el esperado anuncio: será candidata a las elecciones generales de diciembre con su plataforma Sumar.

"Os aseguro que he hecho una reflexión profunda y he tenido muchas dudas. Creo que no es malo dudar antes de decidir, para luego apostar con determinación", ha reconocido Díaz, para continuar: "La gente me miraba con esperanza. Me decía que confiaba en

nosotras para defender sus intereses, para hacer valer sus sueños. Y tengo que confesarlo: he sentido que podía ser útil a mi país, útil a nuestra gente. Por eso voy a dar un paso adelante".

Tras meses y meses pensándoselo y tras un 'proceso de escucha' que le ha llevado por toda España, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha tomado la decisión y así lo ha anunciado este domingo en un acto en el polideportivo Magariños de Madrid con una ausencia muy simbólica, la de Podemos, el partido que precisamente le empujó a esta carrera electoral que, ya sí, arranca. Díaz no ha citado ni una sola vez a Podemos en su largo discurso, pero ha habido varias referencias más o menos veladas. Ha hecho un llamamiento claro a que se unan nuevas fuerzas a Sumar: "A todas y a todos, vengáis de donde vengáis, porque Sumar es una casa abierta para todas las que quieren transformar nuestro país y estoy convencida de que vamos a continuar sumando".

Y ha reivindicado su libertad y aprovechado la oficialización de su candidatura para mandar un recado a los 'morados': "Yo, mujer, no soy de nadie, estamos cansadas de tutelas".

En este sentido y en otro mensaje a la formación de Ione Belarra ha dicho que ella apuesta por la "política con mayúsculas" que consiste en "dialogar con el que no piensa como nosotras para llegar a acuerdos", "acordar como hace cada día la gente en su centro de trabajo o en su comunidad de vecinos", con el único fin de "unir voluntades, esperanzas y sueños".

En el polideportivo Magariños la candidata, emocionada y recibida al grito de 'Yolanda presidenta', ha lanzado estas palabras que el espacio de la izquierda deseaba oír desde hace tiempo: "Es la hora de que seamos las protagonistas de la historia. Hoy empieza todo".

En el acto han estado representantes de todos los partidos, más de una decena, que le acompañarán en su candidatura: Izquierda Unida, Catalunya en Comú, Más País, Compromís, Alianza Verde, EQUO, Chunta Aragonesista, Batzarre, Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta, el Partido Verde Europeo y Proyecto Drago. Ningún representante de estas formaciones ha escatimado en halagos a la única política que consideran capaz de aglutinar a todo el electorado a la izquierda del PSOE. Y las palabras y frases más repetidas entre todos ellos a la entrada al acto han sido "ilusión", "alegría", "nuevo momento para la izquierda" y "un nuevo referente de esperanza para la unión de la izquierda y los progresistas".

Carteles rosas, alfombra rosa, lemas rosas y pegatinas rosas con la imagen de Díaz y las frases 'Yolanda presidenta' y 'La Fashionaria' han inundado el polideportivo Magariños de Madrid al que han acudido más de 3.000 personas, según la organización, con 2.000 que no han podido acceder al recinto. Música de Rigoberta Bandini, C.Tangana, La Casa Azul, Alaska, Chanel y Tanxugueiras, entre otros, han animado un ambiente festivo con un público entregado a Díaz que habla de "ilusión" y "nueva era". Muchos han definido este día como "histórico" para la izquierda de España.

Yolanda Díaz (c) durante la presentación este domingo de su candidatura con Sumar EFE/ Víctor Lerena

La ministra y vicepresidenta ha llegado a este domingo definitivo en su carrera política tras meses de tensión con Podemos, un tira y afloja que se ha recrudecido en los últimos días cuando ya se hacía imposible que la formación de Ione Belarra acompañara a la que está llamada también a ser su candidata. Los 'morados' pedían la firma de un pacto previo bilateral Podemos-Sumar con un acuerdo de mínimos para la celebración de primarias y Díaz quiere organizar esas primarias, pero con un acuerdo multilateral con todos los partidos de Sumar sin darle un protagonismo específico a Podemos.



Díaz ha accedido a la pista del polideportivo junto a otros representantes políticos y se ha hecho la primera foto con miembros de la sociedad civil, entre ellos la exsocialista Carla Antonelli, que se ha sentado en el escenario al lado de la vicepresidenta y ambas se han fundido en un abrazo.

"El futuro ya está aquí, somos nosotras. Somos Sumar" "El futuro ya está aquí, somos nosotras. ¡Somos Sumar! Decía un escritor que siempre acabamos llegando a donde se nos espera. Hoy hemos llegado hasta aquí. Somos un país con sed de cambio, un país a favor", ha clamado en un discurso con referencias a Clara Campoamor, Celso Emilio Ferreiro, Pi i Margall, Concepción Arenal, María Lejárraga y Rosalía de Castro, de la que ha recitado unos versos: "Yo soy libre. Nadie puede detener la marcha de mis pensamientos y ellos son la ley que rige mi destino". Díaz, interrumpida constantemente con aplausos, se ha comprometido a "transformar la vida de la gente": "Hemos venido a ganar el país. Creo que la política de verdad es otra cosa, la política es honestidad. Hablar mirando a los ojos, a los ojos de la gente y a los ojos de los

poderosos. La política de verdad es convicción y es compromiso". Y ha reivindicado, en un discurso muy feminista, el trabajo de "las mariscadoras y las abogadas, las trabajadoras de la cultura y las peluqueras, las empleadas de hogar y las empleadas públicas, las periodistas, las agricultoras y las panaderas y de todas las mujeres que hacemos trabajos que no existen para las estadísticas", ha dicho. 02.19 min Yolanda Díaz anuncia su candidatura a las elecciones: "Quiero ser la primera presidenta de España" Díaz ha 'presumido' además de las políticas que ha conseguido el gobierno de coalición del que forma parte y así ha destacado la subida del salario mínimo interprofesional, la prestación por desempleo a las trabajadoras del hogar, la ley 'rider', la protección de las pensiones y la regulación de los precios de los alquileres. No ha citado al PSOE en todo el discurso y las principales críticas han recaido en el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que representa, en su opinión, "las políticas del dolor y del neoliberalismo en nuestro país". Le ha acusado de "defender los recortes para la mayoría y los privilegios fiscales para los más ricos", de preferir "una reforma de las pensiones a la francesa, que recorta derechos, frente a la reforma de este Gobierno, que los recupera" y de "recurrir ante el Constitucional el impuesto a las grandes fortunas porque quiere que los suyos paguen menos". Ha mandado también un recado a ERC, uno de los socios habituales del Ejecutivo, por no apoyar su reforma laboral en el Congreso: “Política no es votar en contra de la reforma laboral con el PP y Vox por puro politiqueo”.