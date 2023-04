Podemos redobla la presión. La secretaria general, Ione Belarra, ha instado a Yolanda Díaz a firmar este mismo sábado un acuerdo entre Podemos y Sumar para la celebración de primarias abiertas y, de este modo y con ese pacto ya rubricado, acudir al acto de este domingo en el que Díaz se postulará como candidata a la Presidencia del Gobierno de España. Creen desde Podemos que aún queda tiempo y llaman a una firma a dos 'in extremis'.

"Yolanda Díaz tiene en su mano que mañana Podemos esté en el acto, basta con que esta misma tarde Podemos y Sumar firmemos un documento en el que se comprometan a hacer unas primarias abiertas. Le pido que cerremos ya ese acuerdo y que nos pongamos juntas a hacer campaña y a recorrer España", ha lanzado Belarra en su discurso en el Consejo Ciudadano Estatal, el máximo órgano de decisión política del partido, y con la presentación de la candidatura de Díaz en el foco.

Podemos ha mantenido un pulso en los últimos meses con Díaz ya que consideran que la futura candidata no les da el papel que creen deben tener en esa candidatura que Díaz insiste sea coral. Podemos quiere un acuerdo bilateral entre Podemos y Sumar de igual a igual, idea en la que han insistido este sábado, y Díaz aboga por la multilateralidad de su proyecto donde los acuerdos deben cerrarse, a su juicio, entre todos los partidos llamados a ocupar un espacio. La futura candidata no solo no se niega a las primarias que pide Podemos sino que dice que "seguro" las va a haber, pero los 'morados', que se definen como el "partido fuerte" de ese espacio, quieren que quede claro el cómo de esas primarias en una firma solo entre Díaz y ellos.

Así y si no hay sorpresas este sábado, ningún representante de la cúpula de Podemos estará en el acto que este domingo celebrará Díaz en Madrid para dar el salto a la candidatura a La Moncloa.Sí acudirán algunos diputados de Podemos como el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Txema Guijarro, o la vicesecretaria tercera de la Cámara, Gloria Elizo, y algunos mandos territoriales de Galicia, Navarra, Baleares y Asturias. Estarán todos los máximos representantes de los partidos y coaliciones que irán con Sumar y que mostrarán su apoyo explícito a la candidatura, entre ellos, IU, los 'comunes', Más País, Compromís, Alianza Verde, EQUO y Chunta Aragonesista.