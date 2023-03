Los coordinadores autonómicos de Galicia y Navarra, además de varios parlamentarios de la formación morada, acudirán al acto del próximo domingo en Madrid donde se prevé que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncie de forma oficial su candidatura a las elecciones, en contraposición con la postura de la dirección nacional que condiciona su presencia a firmar un pacto previo sobre la celebración de primarias abiertas.

Entre quienes irán están la coordinadora en Navarra, Begoña Alfaro, y el líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón.

En el caso de Alfaro, coordinadora de Podemos en Navarra y candidata de la coalición Contigo Navarra al Gobierno Foral, ha justificado su presencia en que lo que les une con Sumar "es un proyecto unitario para el medio y largo plazo", subrayando que no concibe una candidatura que no sea encabezada por la vicepresidenta segunda del Ejecutivo. "Aquí no sobra absolutamente nadie porque nadie nos perdonaría que no se llegase un acuerdo y pusiésemos alfombra roja a la derecha", ha dicho.

Alfaro cree que debe estar "en los lugares propios de nuestro espacio" y ha dicho que le gustaría que se "se rebaje el nivel de enfrentamiento y se ponga por delante lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa". "Ese es nuestro espíritu, sumar fuerza, y entendemos que se debe seguir el mismo camino en el Estado", ha dicho, para señalar que no tiene "ninguna" duda de que finalmente se materializará un acuerdo.

Al igual que la candidata de Contigo Navarra, el líder de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, el diputado en el Congreso y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, y el secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro, también asistirán. Además, la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop ha avanzado en redes que irá al acto de Madrid.

Asimismo, la diputada autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Naiara Davó, ha indicado a Europa Press que se desplazará a este acto, al igual que el diputado autonómico en Aragón Nacho Escartín.