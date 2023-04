El 15 de marzo de 2021 Pablo Iglesias 'designaba' a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, como la futura candidata a la Presidencia del Gobierno de Unidas Podemos. Díaz recogió su cartera de vicepresidenta segunda de Pedro Sánchez y en ese momento no dijo ni sí ni no al 'dedo' lanzado por Iglesias. Ahora sí, y tras lo que ella definió como "proceso de escucha" de meses por toda España con su plataforma Sumar, se postulará como candidata a La Moncloa, pero lo hará a su manera y no de la mano de Podemos, que no acudirá a su acto de presentación este domingo en Madrid, salvo giro de guion absoluto e inesperado.

20.45 min Las Mañanas de RNE - Yolanda Díaz responde a Iglesias: "Me han designado a dedo. Me ha pesado porque soy una demócrata"- Escuchar ahora

En estos dos años las cosas han cambiado. Iglesias no dudó en lanzar su nombre como candidata- posteriormente ha llegado a decir que "quizá se equivocó"- pero ahora el partido liderado por Ione Belarra pone 'peros' no tanto a ella como cabeza de lista, sino a las formas de configuración de esa plataforma electoral que será muy amplia y en la que habrá más de una decena de partidos.

01.28 min Díaz no contará con el núcleo duro de Podemos en su presentación: así ha cambiado la relación desde que Iglesias la designó sucesora

¿Dónde está el problema si nadie parece discutir que solo Díaz es la figura política que puede representar a todo el espacio a la izquierda del PSOE? La clave y la disputa con Podemos está en que la formación de Belarra quiere un papel destacado en esta ecuación electoral y una relación de bilateralidad con Sumar, de tú a tú, para negociar lo mucho que hay que cerrar a la hora de lanzar un proyecto en unas elecciones, con el foco puesto en las listas, esto es, los nombres que acompañarán a Díaz.

Y lo que plantea ella es una apuesta por la multilateralidad de un proyecto en el que no solo juega Podemos, sino que lo hacen otros partidos y coaliciones como IU, los 'comunes', Más País, Compromís, Alianza Verde, EQUO y Chunta Aragonesista, entre otros. Todos ellos alineados sin fisuras al lado de la futura candidata.

"Esto no va de partidos ni de siglas, va de sumar un país mejor", ha dicho en reiteradas ocasiones la ministra de Trabajo, que ha dejado claro que "Sumar no es el complemento de nadie".

Díaz ha ido buscando así un perfil propio y se ha ido alejando del paraguas de Podemos, partido en el que nunca ha militado, y los 'morados' se han visto aislados del proceso, sin el papel protagonista y destacado que quieren. Han llegado a pedir "respeto" a su formación, que consideran "nave nodriza" de la izquierda.

Y mientras que la cúpula de Podemos ha tratado de ser crítica con Díaz, pero guardando las formas para no enquistar más el problema, Iglesias ha lanzado los dardos más duros contra la candidata. Cree el exlíder 'morado' que todo lo conseguido por Díaz es "gracias a Podemos". Su relación personal está más que tocada y ninguno lo esconde.

Todo empeoró y se enquistó cuando Díaz 'impuso' en las elecciones andaluzas a la candidata de IU, Inma Nieto, por encima del de Podemos, Juan Antonio Delgado, bajo la plataforma Por Andalucía, registrada segundos antes de que finalizara el plazo. Podemos dice que no quiere "cerrar la unidad en despachos" como, consideran, allí se hizo. Díaz, visiblemente molesta, dijo que su proyecto Sumar nada tenía que ver con el "espectáculo" ofrecido en Andalucía.

Las primarias, en el fondo de la 'batalla' Podemos considera que todos esos partidos y coaliciones forman otro partido- Sumar- del que ellos no son parte y quieren y exigen una relación de igual a igual entre Podemos y Sumar; y lo que entiende Díaz es que Sumar no es un partido en sí como tal sino un proyecto común, al que invita a Podemos. En los matices está todo el debate. Y en el fondo de todo: el cuándo de las primarias, que determinarán ya sí el meollo de las listas electorales. Tampoco parece haber discusión en el fondo (nadie niega que habrá primarias y la propia Díaz dice que claro que se harán) pero sí en la forma. Podemos quiere primarias cuanto antes y tanto Díaz como el resto de formaciones implicadas prefieren abrir ese melón después de las elecciones municipales y autonómicas del 28M. ¿Cuál es la clave de los tiempos que se marcan unos y otros? La batalla de poder. Ahora mismo Podemos a nivel nacional ocupa un claro puesto de ventaja con respecto a esas formaciones en cuanto a representación, pero tras las elecciones del 28M otras fuerzas pueden subir posiciones porque en plazas muy importantes como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o Cataluña, Más Madrid, Compromís y En Comú Podem, respectivamente, han sumado más votos que los 'morados' en anteriores comicios. A la hora de negociar a nadie se le escapa que la fuerza obtenida el 28M será una clave importante y todo el tablero se recolocará.

La imagen simbólica de Díaz como candidata sin Belarra ni Montero Y en medio de toda esta 'batalla' entre Podemos y Díaz se celebrará el acto de puesta de largo de la futura candidata en el estadio Magariños de Madrid. Para poder acudir a ese acto, para el que quedan 24 horas, Belarra exige la firma de un documento bilateral con un acuerdo de mínimos entre ambas partes. "Podemos ha jugado un papel clave en nuestro país y no hay ninguna excusa para que no esté", decía esta misma semana Díaz, mientras que Podemos cree que solo "está en manos" de la futura candidata que asistan a arroparla: firmar un pacto "de mínimos" solo con Podemos, algo que Belarra ha definidido como "enormemente sensato". Cree que "Díaz tiene la llave de la unidad". Aunque será más que simbólica esa imagen de Díaz sin nadie de la cúpula de Podemos en su presentación- especialmente sin Belarra ni Montero- no será definitiva. Quedan muchos meses para las elecciones generales previstas en diciembre y eso en política es un mundo. Ninguna de las partes esconde que la negociación continuará a partir de este domingo. Son muchas las voces dentro de la izquierda que hablan de "sucidio electoral" si finalmente Podemos queda fuera del proyecto de Díaz. Incluso desde otras formaciones políticas animan a que ese acuerdo se materialice. Al propio PSOE le interesa mirar a su izquierda y ver un aliado fuerte. Nadie piensa en mayorías absolutas. Así, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, señaló este mismo viernes que "sería bueno" que Podemos y Sumar fueran capaces de confluir en una única fuerza política "a la izquierda de la izquierda del PSOE". Fue en el debate de la moción de censura reciente de Vox contra Sánchez cuando desde Moncloa se orquestó ese tándem Sánchez- Díaz en defensa del gobierno de coalición. Sánchez y Díaz usan la moción para reagruparse frente a la ultraderecha y reivindicar el Gobierno de coalición MARÍA MENÉNDEZ También le preocupa al portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha recordado que él ha negociado tanto con Díaz como con Iglesias y los dos "tienen cosas muy similares para bien y para mal", pero lo que espera es que la ministra de Trabajo negocie su candidatura de manera distinta a como lo hizo con la reforma laboral. "¡Si no vamos aviados!", ha exclamado.