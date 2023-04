Yolanda Díaz anuncia su candidatura: "Quiero ser la primera presidenta"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado este domingo en un acto de Sumar su candidatura a las elecciones generales. "Quiero ser la primera presidenta de España", ha dicho Díaz. Durante su discurso no ha hecho ninguna mención a Podemos, los grandes ausentes. "Yo, mujer, no soy de nadie, estamos cansadas de tutelas", ha matizado no obstante.

Foto: Carlos Luján / Europa Press