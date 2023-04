Yolanda Díaz anuncia su candidatura a las elecciones generales: "Quiero ser la primera presidenta de España"

"Voy a dar un paso adelante. Quiero ser la primera presidenta de mi país, la primera presidenta de España". Con estas palabras, Yolanda Díaz ha realizado el esperado anuncio: será candidata a las elecciones generales de diciembre con su plataforma Sumar.

"Os aseguro que he hecho una reflexión profunda y he tenido muchas dudas. Creo que no es malo dudar antes de decidir, para luego apostar con determinación", ha reconocido Díaz, para continuar: "La gente me miraba con esperanza. Me decía que confiaba en nosotras para defender sus intereses, para hacer valer sus sueños. Y tengo que confesarlo: he sentido que podía ser útil a mi país, útil a nuestra gente. Por eso voy a dar un paso adelante".

Foto: Thomas COEX / AFP