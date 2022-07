'Sumar', la marca de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con la que pretende refundar el espacio a la izquierda del PSOE, echa a andar este viernes. Tras posponerlo en dos ocasiones, Díaz arranca un “proceso de escucha” con la sociedad civil que durará aproximadamente seis meses mediante una gira por toda España y que será clave para decidir si será candidata a las próximas elecciones generales. La presentación de ‘Sumar’ llega tras una nueva semana de tensión en el seno del Gobierno de coalición y después de haberse desmarcado estos días de los socialistas a cuenta del gasto en Defensa.

Será en un acto en el Matadero de Madrid a las 19:30 horas y que no contará con la presencia de los ministros de Unidas Podemos. “El protagonismo es de los ciudadanos”, defendió la vicepresidenta esta semana en declaraciones a la prensa, aunque sí destacó que cuenta con las formaciones de izquierda para “sumar”. “Son imprescindibles", llegó a decir. En el acto habrá, por tanto, representantes de los partidos, pero no sus principales dirigentes. Han confirmado su asistencia el diputado de Podemos Txema Guijarro el representante de Galicia en Común Antón Gómez-Reino; la portavoz de Izquierda Unida (IU), Sira Rego, y el líder del PCE, Enrique Santiago; o la diputada andaluza Esperanza Gómez, en representación de Más País.

También estarán presentes los dos principales sindicatos, CC.OO. y UGT, pero no asistirán sus secretarios generales Unai Sordo ni Pepe Álvarez; así como colectivos sociales, ONG y plataformas del tercer sector. Además, está previsto que durante la presentación participen personalidades del ámbito de la sanidad, de la educación o de la cultura. Entre ellos, el pianista James Rhodes.

Una presentación en medio de las tensiones en la coalición

Díaz da así el pistoletazo de salida a un proceso de escucha que ha sido pospuesto en dos ocasiones: primero por la reforma laboral y, después, por la guerra en Ucrania. “Mañana va a ser un día de alegría, de fiesta. Después del acto podremos estar juntas (...), cuento con vosotras”, invitó Díaz este jueves a través de un vídeo difundido en sus redes sociales.

En esta ocasión, el acto coincide con una semana de tensión política en el Gobierno, donde la también ministra de Trabajo ha querido marcar un perfil propio anunciando la convocatoria “urgente” de la comisión de seguimiento de la coalición de gobierno, el órgano que vela por el cumplimiento del pacto entre los dos partidos. El motivo, el incremento de 1.000 millones para Defensa mediante el mecanismo de Fondo de Contingencia, que evita que la medida pase por debate y aprobación en el Consejo de Ministros ni en el Congreso de los Diputados. "Las formas en política son tan importantes como el fondo", aseguró Díaz.

No obstante, la vicepresidenta siempre ha tratado de limar las asperezas en el seno de la coalición. Esta misma semana, en una llamada a rebajar la tensión de los días anteriores, Díaz prometió buscar “fórmulas imaginativas” para acabar con la crisis. "Nuestra coalición progresista es más imprescindible que nunca”, recalcó.

Lo cierto es que las fricciones no estaban planeadas, pero han terminado creando un escenario idóneo para que la vicepresidenta inicie su intento por reconstruir el espacio a la izquierda del PSOE. 'Sumar', sin embargo, no constituye aún una plataforma ni tampoco un partido político con vistas a las elecciones generales. Se trata de una decisión que no está tomada y que se decidirá, en su caso, una vez finalice el proceso de escucha dentro de seis meses, de forma colectiva y mediante un proceso de primarias, señaló la vicepresidenta.