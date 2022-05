La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha explicado que 'Sumar', la asociación que ha registrado para organizar el "proceso de escucha" antes de decidir si concurre a las elecciones generales, busca precisamente eso, sumar para multiplicar y avanzar en más democracia y más derechos: "No me van a ver nunca rompiendo puentes".

"Me siento cómoda en el verbo sumar, cuando sumamos no solo sumamos también multiplicamos", ha insistido durante su intervención en el foro "El trabajo del futuro y el futuro del trabajo", organizado por Retina Prisa Media, donde ha dicho, que ella solo sabe hacer "cosas en positivo" y que no entiende "el ruido ni la destrucción".

La vicepresidenta segunda ha afirmado que el nuevo proyecto político que impulsa es la alternativa al "ruido" y la "destrucción" presente en la vida pública, para proclamar que la "política del odio" no va a triunfar.

Este "proceso de escucha", que comenzará después de las elecciones andaluzas tras ser aplazado varias veces, ha empezado a dar sus primeros pasos registrando la marca 'Sumar' en el registro de asociaciones del Ministerio del Interior.

"Un verbo que ensancha la democracia" Díaz, que se ha mostrado muy ilusionada y esperanzada con que mucha gente se sume a este proceso, ha subrayado que se siente cómoda "en un verbo que ensancha la democracia, los derechos fundamentales, el ecologismo, el feminismo" y en todo aquello que busca superar la desigualdad. De hecho, parte de su intervención ha glosado la necesidad de ensanchar el espacio progresista. "Solo sé hacer las cosas en positivo, por el bien de mi país y con propuestas concretas", ha desgranado para recalcar que en ocasiones le sorprende estar en el Congreso y no escuchar "ninguna idea". "Soy de las del sí. De caminar juntas, sumando y en positivo. Después de las elecciones andaluzas voy a empezar un proceso en el que voy a escuchar a todos los colectivos del país para que me hagan llegar todo tipo de propuestas y para que sea la ciudadanía quien construya el proceso y no yo", ha desglosado durante su intervención.