La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, ha reconocido que el Gobierno de coalición “se enfrenta a un momento muy complejo de la legislatura” tras los últimos choques en materia del incremento del gasto en Defensa, por los que Unidas Podemos ha pedido una reunión urgente de la comisión del seguimiento del pacto de coalición. Sin embargo, ha asegurado que la estabilidad del Ejecutivo está “garantizada” y que la intención de la formación morada es agotar la legislatura dentro de la coalición: “Nuestro rol es trabajar para que este Gobierno se parezca lo más posible a las necesidades de la ciudadanía y es lo que haremos hasta el último minuto”.

En una entrevista en La Hora de la 1 de TVE, un día después de que el Gobierno haya aprobado un fondo de contingencia de mil millones de euros para Defensa pese al rechazo frontal de Unidas Podemos, la ministra de Derechos Sociales ha defendido que la coalición PSOE-Unidas Podemos “es un éxito de la izquierda” y ha dicho que, “quien más ha peleado y trabajado” para conseguirla “ha sido Podemos”.

Belarra ha garantizado la estabilidad de la coalición: "A pesar de lo que se pueda decir, este es el Gobierno más estable de la última década y vamos a sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado", ha incidido. Precisamente, ha considerado que el Gobierno debe "reorientar el rumbo y recuperar el ritmo de avances sociales" en los próximos PGE con medidas que contribuyan a frenar la inflación y proteger a las familias. Y es con ese objetivo, ha dicho, con el que Unidas Podemos irá a la negociación de los presupuestos con el PSOE: “Sabemos que las negociaciones son complicadas, pero en otras hemos acordado muchas medidas” como la ley de vivienda o el ingreso mínimo vital.

“"El gasto militar ya tiene niveles récord"“

En este sentido, la titular de Derechos Sociales ha advertido de que, a su juicio, el gasto militar ya tiene "niveles récord" y "no es precisamente bajo". Concretamente, ha subrayado que el gasto presupuestario en Defensa, que oscila sobre el 1,2% del PIB, no refleja toda la inversión en este área al incrementarse con fórmulas como las ampliaciones de créditos extraordinarios, como la aprobada este martes, por medio de fondos de contingencia, que luego no computan en las cuentas públicas.

Sin embargo, la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (PSOE), ha advertido a Podemos este miércoles en RNE de que el aumento en el gasto militar no es negociable puesto que es "un compromiso de país". Y es que España se ha comprometido a incrementar progresivamente el gasto hasta un 2% del PIB en 2029. El crédito de 1.000 millones que ha aprobado el Gobierno se ha hecho mediante un sistema que evita que la medida vaya a debate el Congreso y al Consejo de Ministros, lo que ha enfadado a Unidas Podemos, que ha acusado a su socio de "desleal" por aprobar este gasto "por la puerta de atrás".

Pese a los choques, Belarra ha recalcado la importancia de su formación para lograr esta coalición, descartando así que se plantee abandonarla. “Hubo cuatro elecciones generales para intentar evitar que una fuerza como la nuestra estuviera en el Gobierno”, ha asegurado, y ha añadido que su formación, pese a estar en minoría, sigue trabajando. “Es evidente que todas las propuestas más destacables del Gobierno”, como la ley trans, el ingreso mínimo vital, la prohibición de los desahucios o la subida del salario mínimo interprofesional, ha asegurado, “las ha propuesto e impulsado Podemos”. Y seguirá haciéndolo “hasta el último minuto”: "Necesitamos que este Gobierno resintonice con la ciudadanía y seamos capaces de responder a sus prioridades".

Pide "reorientar el rumbo" en los Presupuestos y una reforma fiscal "ambiciosa" Belarra ha reiterado que “las declaraciones y acontecimientos de las últimas semanas han contribuido a una sensación social de que el Gobierno no tiene objetivos políticos claros” y necesita “orientar el rumbo”. Ha apuntado a que ahora hay “una oportunidad muy buena” para hacerlo en la negociación de los próximos presupuestos “para recuperar el avance de los derechos sociales” y que no sea Unidas Podemos “en solitario quien levante unas banderas que deberían ser de todo el Gobierno progresista”. Respecto a la tensión entre PSOE y Unidas Podemos, ha situado únicamente el debate a cuestiones “de fondo”, en este caso por el aumento del gasto en Defensa. “Hablamos de que, cada euro que destinamos al aumento del gasto militar, es un euro menos” para educación o sanidad. Y lo es “en un momento en que el país necesita una mayor protección social que nunca”. Por ello, ha reiterado algunas de las propuestas de su formación, como el tope al precio del combustible o un abono de transporte público de diez euros. Y es que, ha subrayado, de lo que se trata es de “proteger a los ciudadanos”. Se trata de medidas, ha proseguido, que su formación cree que deben ser las “prioridades de país”, y ha enumerado algunas como una ley de familias, una renta por crianza o el aumento de las partidas de conciliación. Y ha subrayado que todo esto se hace con “una reforma fiscal ambiciosa que no se puede posponer”, ya que España está en “una situación crítica” y las grandes empresas y fortunas “no han contribuido con un solo euro” para solventar esta crisis. “Hay que abordar esa reforma fiscal con urgencia”, ha enfatizado. Respecto a las críticas que ha lanzado el Partido Popular sobre que la tensión en la coalición puede afectar a la economía, Belarra ha replicado que el PP "no está para dar lecciones de buena gestión" porque "dejó a la gente tirada" en la anterior crisis económica y, bajo su criterio, el anterior Gobierno del PP fue el más inestabilidad generó al país por estar "marcado por la corrupción".