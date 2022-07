La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, también secretaria general de Podemos, ha asegurado que los ministros de Unidas Podemos no asistirán al lanzamiento de la plataforma 'Sumar' que lidera la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, previsto este viernes. "Los detalles los dará Diaz, es ella quien lidera el proceso", ha señalado Belarra en La Hora de La 1 de TVE al ser preguntada por su asistencia al acto. "Se nos ha pedido que no acudamos al acto, y no acudiremos", ha explicado Belarra, quien también ha asegurado que Díaz tiene su apoyo, para que "pueda marcar los tiempos" y que lo respetan.

Foto: La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra atiende a los medios en el Congreso de los Diputados de Madrid. EFE/Juan Carlos Hidalgo