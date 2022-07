El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un crédito de 1.000 millones de euros adicionales para Defensa para dar cumplimiento al compromiso de España con la OTAN de subir progresivamente hasta el 2% del PIB en 2029 el presupuesto en esta materia. Lo ha hecho pese al rechazo frontal de Unidas Podemos, que ha pedido una reunión urgente del pacto de seguimiento de la coalición. Entre otras cosas, ha molestado a la formación morada que se emplee la fórmula del Fondo de Contingencia, con la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sortea al Congreso y evita allí un nuevo choque con sus socios y la posible necesidad de pactar con el PP.

El Fondo de Contingencia es un mecanismo dispuesto en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria para hacer frente a situaciones no previstas, como podría ser en este caso la guerra en Ucrania, que ha llevado a muchos países de la Unión Europea y de la OTAN a reforzar su seguridad y el gasto militar. Se emplea para gastos imprevistos e inaplazables que no pueden aplazarse hasta el siguiente ejercicio. No afecta a los Presupuestos Generales del Estado presentes ni a los futuros en caso de que haya un remanente en el crédito extra.

Este mecanismo permite dotar inmediatamente de presupuesto extra a algún área sin necesidad de convalidación en el Congreso de los Diputados, donde el Ejecutivo sí tendrá que sacar adelante, sin embargo, el aumento de cuatro a seis destructores de EE.UU. en la base de Rota al que se comprometió Sánchez en su reunión previa a la cumbre de la OTAN con Joe Biden. En este debate Sánchez no podrá evitar el choque con Unidas Podemos, que ya ha avanzado que votará en contra de este aumento de destructores.

El Fondo de Contingencia, además, ha salido adelante este martes sin necesidad de ser votado en Consejo de Ministros. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha justificado que este fondo no se someta a la "consideración" de este órgano porque "viene en parte de los asuntos en verdes que van al Consejo, que no se someten a la consideración porque ya están trabajados previamente".

Díaz pide una reunión "urgente" del pacto de coalición y el PSOE resta importancia El malestar en Unidas Podemos ha ido aumentando exponencialmente en los últimos días pero ha llegado a su punto álgido con la aprobación de este crédito extraordinario y la fórmula empleada. Díaz pide una reunión "urgente" del pacto de coalición tras el choque en el Gobierno por el gasto en Defensa La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha dicho que no hace más que "coser la coalición", ha criticado que su formación se ha enterado por la prensa de este aumento en Defensa y anunciado que Unidas Podemos ha pedido la convocatoria "urgente" de la comisión de seguimiento de la coalición. Cree que esta cuestión merece un debate "sereno" en plena crisis de la inflación, y ha advertido de que en política son "tan importante las formas como el fondo" de la cuestión. También ha criticado que se aplique el fondo de contingencia "no para Navantia" y sus trabajadores, como ha insinuado la ministra de Defensa, Margarita Robles, "sino para gasto corriente". Y es que este mecanismo está previsto para hacer frente a situaciones imprevistas. “El PSOE ve la reunión "dentro de la normalidad en un gobierno de coalición"“ Preguntada la reunión urgente que ha pedido Unidas Podemos, Rodríguez (PSOE) la ha valorado dentro de “la normalidad en un gobierno de coalición”. “Es una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición, habitual y normal y para eso está”, ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. También ha dicho que, siempre que PSOE y Unidas Podemos se han reunido al respecto, el Ejecutivo ha salido “reforzado”. 01.22 min Rodríguez valora la reunión en la "normalidad" en un Gobierno de coalición: ¿Siempre que nos hemos reunido hemos salido reforzados¿ Moncloa asegura que sí informó a Unidas Podemos de este crédito extraordinario para Defensa ya que esta medida llegó la semana pasada a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada, donde fue aprobada. Pero Unidas Podemos reprocha al PSOE que no haya habido un debate directo entre los ministros de ambas formaciones.