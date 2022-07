Unidas Podemos ha pedido la convocatoria "urgente" de la comisión de seguimiento de la coalición de gobierno a raíz de los últimos choques con el PSOE en materia de Defensa. Ha sido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha hecho este anuncio el mismo día en que el Consejo de Ministros aprueba un crédito adicional de 1.000 millones de euros en Defensa, algo que rechazan los 'morados'. Díaz ha criticado que ella y su formación se han enterado por la prensa de este fondo, algo que Moncloa ha negado.

No ha gustado tampoco a Díaz ni a Unidas Podemos que este incremento de 1.000 millones para Defensa se haya sacado adelante mediante el mecanismo de Fondo de Contingencia, que evita que la medida pase por debate y aprobación en Consejo de Ministros ni en el Congreso de los Diputados.

"Las formas en política son tan importantes como el fondo", ha asegurado Díaz, quien ha criticado que se aplique el fondo de contingencia "no para Navantia" y sus trabajadores, como ha insinuado la ministra de Defensa, Margarita Robles, "sino para gasto corriente". Y es que este mecanismo está previsto para hacer frente a situaciones imprevistas.

La vicepresidenta ha dicho que este asunto "merece cierta calma" y debe hacerse de manera "serena". "La posición de Unidas Podemos es conocida en el seno del Gobierno", ha dicho. Ante una guerra "cruel" con "consecuencias muy duras" también para España y "la inflación desbocada", considera que el gasto en Defensa no es prioritario y por ello ha dicho que Unidas Podemos ha pedido la convocatoria urgente de la comisión de seguimiento de la coalición.

La petición de esta reunión urgente llega ante la "preocupación", ha dicho la vicepresidenta, de la intención de la parte socialista, en plena inflación, de cumplir con el compromiso de alcanzar un 2% del PIB en Defensa en 2029, algo que supondría que las partidas en Defensa alcancen hasta 22.000 millones de euros. Por poner un ejemplo, ha apuntado que el Ministerio de Trabajo cuenta con un presupuesto anual de 30.000 millones e incluye "todo el mecanismo de prestación social, de desempleo o de los ERTES", que son "medidas importantísimas".

El Gobierno ve la reunión dentro de la "normalidad"

La portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha valorado esa reunión de la comisión del seguimiento del pacto de coalición dentro de “la normalidad en un gobierno de coalición”. “Es una reunión habitual entre los partidos que conformamos la coalición, habitual y normal y para eso está”, ha dicho en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. También ha dicho que, siempre que PSOE y Unidas Podemos se han reunido al respecto, el Ejecutivo ha salido “reforzado”.

01.22 min Rodríguez valora la reunión en la "normalidad" en un Gobierno de coalición: ¿Siempre que nos hemos reunido hemos salido reforzados¿

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, ha acusado al PSOE de "desleal" por aprobar "por la puerta de atrás" mil millones para Defensa, aunque no ha dejado claro que no romperán la coalición. Ha admitido que la medida llegó, tal y como informó Moncloa, a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios que se celebró la semana pasada, pero insiste en que no son "formas" y que no ha habido debate.

La última vez que Unidas Podemos exigió la reunión de esta comisión de seguimiento fue en octubre del año pasado cuando el socio minoritario apreció "intentos de injerencia" de la vicepresidenta, Nadia Calviño, en las competencias de su homóloga y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de cara a los trabajos para impulsar la nueva reforma laboral.