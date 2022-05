Yolanda Díaz y su "proceso de escucha": ¿qué es 'Sumar' y qué papel tiene Podemos?

El primero que pronunció la frase "Yolanda Díaz debe ser la próxima presidenta del Gobierno" fue Pablo Iglesias. Lo hizo el día que decidió dejar la política activa tras su batacazo como candidato de Podemos en las elecciones de la Comunidad de Madrid. Iglesias dijo en ese momento que él ya no "sumaba" y dio un paso al lado, pero antes lanzó a Díaz como candidata de Unidas Podemos a la Presidencia del Gobierno. Solo había un problema en ese plan de sucesión orquestado hace un año: la propia Díaz no lo había decidido y de hecho aún no ha tomado esa decisión. Y en ese camino que le llevará o no a competir para llegar a La Moncloa, su distancia con Podemos cada vez es mayor.

Iglesias utilizaba en ese momento la palabra "sumar", precisamente la escogida ahora por la vicepresidenta y ministra de Trabajo para lanzar el "proceso de escucha" que lleva anunciando desde hace meses y que esta semana parece haber dado un paso definitivo.

De momento 'Sumar' no es más que una asociación ya registrada para organizar dicho proceso de escucha que Díaz pondrá en marcha tras las elecciones andaluzas del 19J y que ya ha sido aplazado varias veces. La ministra quería una herramienta jurídica para iniciar esa gira por España alejada de partidos políticos y ya la tiene.

Díaz deshoja la margarita mientras Podemos se resiste a perder protagonismo La posible candidata, que aún deshoja la margarita, ha querido dejar claro que 'Sumar' no es, de momento, una marca electoral sino ese paraguas para organizar una plataforma que escuche a la ciudadanía y la sociedad civil antes de decidir si concurre. Sí ha dejado claro en varias ocasiones que si lo hace sería bajo un frente amplio en el que aún está por conocer el protagonismo, el papel y el encaje que tendrá Podemos como partido. Desde esta formación han reconocido esta semana que no sabían absolutamente nada de la creación de esa asociación, tal y como dijo la ministra de Igualdad, Irene Montero, este viernes en el programa 'Las claves del siglo XXI' de TVE. La ministra ha querido restar importancia al hecho de que Díaz no informara a nadie de Podemos sobre este paso: "Yolanda tiene que decidir y vamos a esperar a que ella nos cuente qué es 'Sumar'. En cualquier caso, no hay ningún problema en ello". 08.59 min Irene Montero, sobre 'Sumar': "No nos lo había contado, pero no hay ningún problema por ello" Podemos se resiste a perder relevancia en ese espacio que podría liderar Díaz, que ya ha dicho no quiere dar todo el peso a los partidos en su futuro proyecto. La formación de Ione Belarra defiende el peso que cree debe tener y pone en valor "la fuerza de la organización" para mantener el Gobierno de coalición tras las elecciones generales de 2023. Díaz, que está midiendo los tiempos sin correr, carece de estructura orgánica propia. La vicepresidenta incluso marca distancias con los morados dentro del seno del Gobierno, donde las discrepancias ya no son solo entre la parte socialista y Unidas Podemos, sino entre los propios ministros de UP en asuntos no menores como el envío de armas a la guerra de Ucrania- asunto en el que Díaz tuvo que calmar las aguas después de que Ione Belarra hablara del PSOE como "partido de la guerra"- o el espionaje de Pegasus. El envío de armas a Ucrania genera discrepancias entre Yolanda Díaz y Unidas Podemos El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, refiriéndose al espacio electoral a la izquierda del PSOE, evitó hablar de Podemos para definirlo como el "espacio de Yolanda Díaz" y avaló esa posible candidatura señalando que es "necesario" que "todo el espacio progresista esté en forma" consciente de que del resultado de Díaz, si se presenta, puede depender su futuro en unas elecciones generales donde ya nadie piensa en mayorías absolutas. Yolanda Díaz no pone límites a su plataforma de izquierdas, que ya tiene el respaldo de Sánchez En el último CIS de esta misma semana, Díaz supera con un aprobado (5,05) tanto a líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, con un 4,86; como a Sánchez, con 4,28.