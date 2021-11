La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha protagonizado este sábado un acto junto a otras lideresas de la izquierda en el que ha mostrado su convencimiento de que "otra política es posible" y que ha definido como "el comienzo de algo maravilloso", en alusión a la plataforma de frente amplio con la que prevé presentarse a las próximas elecciones generales.

Díaz, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, la portavoz de Más Madrid, Mónica García, y la portavoz del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía en Ceuta, Fátima Hamed Hossain, ha participado en el encuentro 'Otras políticas', una "reunión de mujeres progresistas que quieren hacer política", según ha señalado en la presentación la conductora del acto, la periodista Carolina Ferre.

Las participantes han abogado por "caminar juntas" desde la "diferencia" para hacer "buena política" durante un acto conjunto en el que han asegurado que "se abre un nuevo ciclo"

Yolanda Díaz ha afirmado en una de sus intervenciones estar "ilusionadísima" por compartir el acto con "mujeres a las que quiero y admiro" y ha destacado la "expectación" que ha levantado el encuentro, "un humilde acto" que "ha desbordado" todas las expectativas. "Es el inicio de algo que va a ser maravilloso", ha indicado.

La vicepresidenta segunda ha apuntado que el objetivo es "ir en la misma dirección" y ha asegurado que "la gente no quiere que pensemos igual pero sí quiere que nos entendamos", aunque en ningún momento ha confirmado que alguna de las asistentes vaya a formar parte de la citada plataforma. "Hagamos cosas pequeñas, soñemos en grande y caminemos juntas", ha concluido Díaz.

"Normalizar el diálogo"

Ada Colau, por su parte, ha apostado por "sacar la política del electoralismo, de la batalla de las siglas" porque "esto va de personas" y ha asegurado que el reto "no son las próximas elecciones sino el futuro de las nuevas generaciones".

La líder de Más Madrid, Mónica García, ha coincidido en señalar que hay que normalizar el diálogo por encima "de los gritos y los insultos" ha apostado por bajar "de la política estruendosa a la política de la gente". Además, ha bromeado al asegurar que es "el primer aquelarre" en el que participa, en referencia a las críticas de la secretaria general del PPCV, María José Catalá, que ha calificado el acto de "aquelarre feminista".

Mientras, Mónica Oltra ha explicado que el acto tenía que ser "manejable", para justificar la asistencia de las participantes, y ha declarado: "Somos todas las que estamos aunque no estamos todas las que son pero representamos a muchas que no están", en referencia a dirigentes de Podemos como Ione Belarra o Irene Montero, que no han sido invitadas.

Fuentes de la formación morada a RTVE han restado importancia a esta ausencia y han considerado que se trata de "un acto más", sin relación con el proyecto de frente amplio que promueve la vicepresidenta y que respaldan desde Podemos, como dejaron patente en el cierre de su 'Universidad de otoño' la secretaria general del partido, Ione Belarra, y su predecesor en el cargo, Pablo Iglesias.

Oltra también ha bromeado al decir que no les apetecía que en el acto estuviera la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz del MDyC en Ceuta, Fátim Hammed, ha destacado la importancia de escuchar, no para contestar sino para intentar entender al otro y ha apostado por una "política normal y corriente para la gente normal y corriente"