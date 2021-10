La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha advertido a Unidas Podemos de que no estará al frente de ningún proyecto electoral centrado en partidos ni en personalismos: "Estoy rodeada de egos, nunca me he peleado por estas razones; como suceda esto o haya ruido es probable que yo me vaya".

Díaz, en una entrevista en la Cadena Ser, ha reconocido en el espacio de Unidas Podemos está "rodeada de egos" y que ahí no la van a encontrar.

La vicepresidenta, que es la apuesta de Podemos, de IU y de otras organizaciones a la izquierda del socialismo para dar la batalla electoral en 2023, ha insistido en que lo que ella quiere es "reconstruir un contrato social con una parte amplia de la sociedad" y en ello está, manteniendo conversaciones para poder armar esa propuesta de cara a los próximos comicios. Hace unos días, en los actos de conmemoración del centenario del PCE, Díaz hizo oficial su decisión de levantar un nuevo proyecto "que empieza ya", según indicó.

"No es un proyecto de Yolanda Díaz, no va de nombres y no creo que se trate de una suma de partidos; la protagonista es la sociedad", ha subrayado. Ha insistido, en este sentido, que lo importante es afrontar este proyecto "sin esquemas ideológicos".