La coalición electoral que aglutina a todo el espacio a la izquierda del PSOE ya es una realidad, se llama Sumar y tiene una candidata a la Presidencia del Gobierno, Yolanda Díaz, cuya imagen estará además visible en las papeletas en la jornada de las elecciones generales del 23 de julio. El camino para que esta coalición se inscriba- a horas de que expirara el plazo este viernes- ha sido de todo menos fácil y aunque 'unidad' es la palabra que debería protagonizar esta marca, formada por quince partidos y coaliciones, de momento las aguas no pueden estar más revueltas. La negociación ha sido al límite y agónica.

El acuerdo entre Sumar y Podemos nace sin acuerdo. Podemos está dentro de la coalición, pero no de la manera que quiere y habla directamente de "humillación". Los de Ione Belarra han firmado, pero con una profunda discrepancia y con críticas a la que ya es oficialmente su candidata a las generales. Todo por un nombre propio que se queda fuera de la lista electoral: Irene Montero. Por eso, pero no solo. Podemos queda diluido en Sumar entre una amalgama de partidos y la bilateralidad que pretendían se esfuma. Sus siglas desaparecen de la marca y esto es la primera vez que ocurre desde su nacimiento en 2014. El color morado desaparece.

Durante toda la semana había sobrevolado que el principal escollo para cerrar el acuerdo era el veto de Díaz a la ministra de Igualdad y a horas de sellar la coalición la secretaria general de Podemos hacía un intento con una dura declaración en la que denunciaba públicamente: "Se nos pide sacrificar a nuestro mayor activo político". A partir de ahí y en cadena el núcleo duro de la formación morada se lanzaba a clamar por la inclusión de la ministra en la lista electoral, sin éxito alguno, ya que desde Sumar la consideran un "obstáculo insalvable". Creen que la ministra está muy "tocada" políticamente y discrepan con Podemos en cuanto a que es un activo que sume.

La jornada de este viernes es ya una de las más dolorosas que ha vivido la formación morada desde su creación con el fin de "asaltar los cielos". Nueve años después Podemos pierde la hegemonía a la izquierda del PSOE y ha tenido que pelear con formaciones antes menores como Más Madrid o Compromís, que le han robado el espacio en las urnas, por colocar a los suyos en puestos de salida en Sumar.

El partido que habló de tú a tú al PSOE superando los cinco millones de votos en sus primeras elecciones generales, que protagonizó la eclosión de los 'ayuntamientos del cambio' y que firmó el primer gobierno de coalición de la actual democracia se ha visto relegado en los puestos principales en las listas para los comicios del 23J.

Para mayor escarnio y en una 'sonrisa del destino' para el 'errejonismo', Podemos ve como quien fuera número dos y fundador de Podemos junto a Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, queda por delante de la propia Ione Belarra en la lista de Sumar: el cuatro para él y el quinto para ella. La número tres será la activista saharaui, Tesh Sidi, también de Más Madrid. El número dos no es oficial, pero algunos medios barajaban este viernes a Pablo Bustinduy, otro referente claro del primer Podemos y del sector 'errejonista'.

Así, Errejón, el perdedor de aquel Vistalegre II que supuso un antes y un después en Podemos, gana ahora su propia batalla seis años después. De esa 'escisión' de Podemos nació precisamente su formación.

Más Madrid ocupará también los puestos siete y diez de la lista electoral por Madrid al Congreso de los Diputados, mientras que IU estará en el noveno. Compromís tendrá el primero y el segundo por Valencia, además de todos los puestos pares.

Junto con Belarra de cinco por Madrid, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, será la número cuatro por Barcelona, y la formación morada encabeza además las candidaturas de Sumar en 13 provincias. Ni rastro de Montero, pero tampoco de otro peso pesado en Podemos, Pablo Echenique,su portavoz parlamentario. Si el resultado del 23J es similar a la configuración actual, Podemos podría tener ocho escaños dentro de este espacio de Sumar en el Congreso, muy lejos de los 69 que llegaron a conseguir en 2015.

Podemos seguirá negociando listas hasta el 19 de junio

Podemos no se rinde, no da por cerrado el acuerdo y seguirá negociando hasta el límite del 19 de junio, que es cuando termina el plazo para presentar las listas completas de las candidaturas electorales para tratar de que Montero sea incluida. Sumar ya ha dejado claro que la presencia y representación de Podemos "está ampliamente garantizada" y no parece que vaya a ceder. Pero Podemos va a insistir en que la exclusión de la ministra de Igualdad es una "injusticia". Los próximos días puede seguir el culebrón político a la izquierda.

Estre mismo sábado Podemos ha lanzado una carta a su militancia en la que insisten en el "error político y electoral" que supone prescindir de ella y mantienen el mantra de que no van a "renunciar" a su principal activo.

Las últimas semanas no han podido ser peores para Podemos, que ve como pierde relevancia en el proyecto de Sumar y es relegado en el espacio a la izquierda del PSOE, tras unos resultados en las elecciones municipales y autonómicas que les ha dejado muy mal posicionados y sin fuerza para poner condición alguna a Díaz. El partido sufrió un duro varapalo el 28M desplomándose en todas las comunidades, perdiendo todo su poder territorial y quedándose fuera de comunidades como la Comunidad de Madrid o la Valenciana.

Podemos se ha encontrado además con la presión de varias direcciones territoriales que públicamente han estado pidiendo estos días que se alcanzara un pacto con Sumar previendo un descalabro de los 'morados' en caso de ir en solitario a las generales. El mensaje que llegaba desde los territorios era o con Sumar cediendo o la nada.