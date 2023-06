La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha asegurado este viernes, a horas de que se acabe el plazo para presentar una coalición con Sumar, que la formación morada concurrirá a las elecciones generales junto a la plataforma de Yolanda Díaz. Sin embargo, ha criticado que desde Sumar se vete la presencia de Irene Montero en las listas. "Se nos ha pedido una vez más sacrificar a nuestro activo político. No aceptaremos ningún veto", ha señalado en una comparecencia sin preguntas en la sede del partido.

Fuentes de Podemos aseguran a TVE que, pese a que se seguirá negociando para lograr que la ministra de Igualdad esté en puestos de salida para el 23J, irán juntos a las elecciones.

Las próximas horas de negociación serán clave para decidir si la 'número dos' de la formación morada estará en la lista de Madrid, lo que piden los de Belarra, aunque esta insiste en que "la firma de Podemos el acuerdo está garantizada". El plazo que marca la ley electoral para presentar una coalición de cara a las elecciones generales termina antes de la medianoche de este viernes, por lo que el acuerdo se podría firmar 'in extremis'.

A esto, desde el espacio político de Díaz responden reafirmándose en su última oferta, y dando a entender que no alargarán la negociación con la formación morada. "La presencia y la representación de Podemos está ampliamente garantizada, como no podía ser de otra forma, con la propuesta sobre la mesa", aseguran las fuentes de Sumar.

Desde la plataforma de la vicepresidenta segunda señalan que la coalición se registrará en la tarde de este viernes, sin esperar al último minuto. "No aceptaremos que Podemos nos lleve al escenario de Andalucía", han señalado fuentes de Sumar a RTVE, en referencia al abrupto acuerdo de la izquierda para las elecciones andaluzas del año pasado, cuando la coalición se registró sin apenas margen y Podemos quedó fuera por un error técnico.

La última oferta dejaría a Podemos "sin representación" tras el 23J

Desde el equipo negociador de la vicepresidenta han traslado a los morados que "la presencia de Irene Montero es un obstáculo insalvable para alcanzar un acuerdo de unidad", según ha explicado Belarra. "Me entristece profundamente que el acuerdo se construya sobre la exclusión a una compañera que ha llevado las transformaciones feministas más lejos que nadie antes en nuestro país", ha lamentado Belarra.

Según ha explicado, Montero ha intervenido en la reunión de la ejecutiva del partido para ofrecer su salida y así "asegurar la unidad", pero la respuesta de la secretaria general y el resto de miembros se han negado porque les parece "una injusticia y un tremendo error político".

También ha denunciado que la última oferta que les ha hecho llegar Sumar dejaría a Podemos "sin representación", al aparecer sus candidatos en puestos bajos de las listas, donde no tendrían posibilidad de ser elegidos, o no aparecer directamente en las listas. "Esto es algo que no nos parece justo", ha afirmado.

Por ello, han trasladado al equipo de Díaz que, aunque "el compromiso de Podemos con la unidad es firme", quieren llegar a un "acuerdo justo". "Esperamos no tener que llegar al último minuto para inscribir la coalición. El acuerdo puede darse en muy poco tiempo si hay voluntad por parte de Yolanda", ha apuntado.