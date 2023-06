Las negociaciones entre los partidos a la izquierda del PSOE para pactar una candidatura conjunta a las próximas elecciones generales se complican en su recta final. Este jueves, fuentes cercanas a la negociación han informado a RTVE que Sumar ha "vetado" a la ministra de Igualdad y dirigente de la formación morada, Irene Montero.

Las discrepancias vendrían principalmente por el lugar que debe ocupar Montero en estas listas, ya que si su nombre aparece en un lugar secundario, supondría en la práctica un veto para que saliera elegida como diputada. Respecto a estas acusaciones, desde Sumar insisten en que no quieren desvelar el contenido de las negociaciones y se reafirman en las palabras de su portavoz el miércoles, quien negó haber planteado "ningún veto" en estas conversaciones.

Aunque en las últimas horas se había rebajado el tono entre las diferentes partes de la negociación, esta última filtración vuelve a elevar la tensión entre la plataforma de Yolanda Díaz y los de Ione Belarra. A pesar de ello, los participantes en las negociaciones en que estas siguen. En este momento, las conversaciones son bilaterales, entre Podemos y Sumar, sin la participación de otros partidos.

Se integran Chunta Aragonesista, Drago e Iniciativa del Pueblo Andaluz

El miércoles, el portavoz de campaña de Sumar había mostrado optimismo para lograr un pacto, pese a lo complejo del "puzle" de aunar a una quincena de formaciones progresistas. Desde la plataforma dejan claro, además, que no quieren esperar al último minuto del plazo que marca la normativa electoral, lo que ocurrió en la coalición de izquierdas presentada para las elecciones andaluzas y en las que Podemos se quedó fuera por un error técnico tras cerrar un acuerdo 'in extremis'. La consigna entre todos los agentes implicados, como indican distintas fuentes, es que no se repita aquella situación.

Por ahora, los acuerdos están cerrados con la Chunta Aragonesista, Drago Canarias, el proyecto liderado por el exdiputado de la formación morada, Alberto Rodríguez, y con Iniciativa del Pueblo Andaluz, un pacto anunciado a primera hora de este jueves.

Además, la militancia de Más Madrid votó en la noche del jueves mayoritariamente (con un 96% de los votos) a favor de que la organización política apoye a Sumar, mientras que la Ejecutiva de Verdes Equo ya avanzó su compromiso de ir a los comicios junto a Sumar. También formaciones como IU, En Comú Podem y Compromís ya han señalado públicamente su apoyo al proyecto de Díaz, con vistas a conformar un frente amplio a esta cita electoral.

Varios integrantes de la negociación han remarcado que la jornada de este jueves es clave y el deseo es que la confluencia en torno a Sumar esté cerrada cuanto antes. Algo que ya apuntaron por ejemplo desde Compromís y el miércoles la propia líder de Podemos, Ione Belarra.