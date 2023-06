La líder de los 'comunes' en el Parlament catalán, Jéssica Albiach, ha defendido que la ministra de Igualdad, Irene Montero, vaya en las listas de Sumar para las próximas elecciones generales si hay acuerdo y si ella quiere, ya que es "un activo político". Cuando solo quedan dos días para que Podemos, Sumar y otras fuerzas de izquierda pacten una candidatura conjunta de cara a los comicios del 23J, Albiach se ha mostrado "muy optimista" de que habrá un acuerdo.

En una entrevista en el programa Cafè d'idees de RTVE en Cataluña, Albiach ha dado por cerrado el "capítulo desafortunado" sobre la polémica por las supuestas negociaciones entre Podemos y ERC para presentar una lista conjunta. "No echaré más leña al fuego", ha afirmado.

El martes, los comunes informaron que la dirección estatal de la formación morada les había trasladado que estaban negociando en paralelo, además de con Sumar, con los republicanos para ir juntos a las generales. Poco después, el partido de Oriol Junqueras desmentía la información, una versión que Albiach ha dado por válida para pasar página de esta polémica, que enmarca en las "miserias" de las negociaciones.

"No me interesa si ha pasado o no ha pasado. No quiero saberlo. Lo que me interesa es salir juntos a ganar a la derecha y a la extrema derecha. Lo que haya ocurrido hasta ahora forma parte de las miserias de las negociaciones. No tiene más importancia", ha insistido.