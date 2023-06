El exvicepresidente del Gobierno y exlíder de Podemos Pablo Iglesias ha denunciado que Más Madrid, comunes y Compromís están poniendo "vetos" a dirigentes de la formación 'morada', de cara a la confección de las listas de Sumar para las elecciones generales del 23 de julio, lo que está impidiendo de momento el posible acuerdo con el partido impulsado por Yolanda Díaz.

Iglesias ha señalado en declaraciones a la Cadena Ser que si todavía no ha habido acuerdo entre Ione Belarra y Yolanda Díaz para Sumar es porque "hay tres fuerzas políticas" de ámbito territorial que "están diciendo abiertamente que con Podemos no", en referencia a Más Madrid, Compromís y los comunes.

Según el exvicepresidente, estas tres formaciones tienen el derecho a expresar que no quieren confluir "con nadie" y mantener la hegemonía de izquierda en estas comunidades, pero ha alertado de que "eso no es realista", dado el resultado que dan las encuestas si la izquierda concurre dividida el 23J. A su juicio, no se puede permitir esa división en este momento de "excepcionalidad", y que "nadie debería asumir esa posición de absoluta autosuficiencia".

"En los demás territorios los acuerdos pueden avanzar y se pueden concretar, pero creo que hay problemas con esas tres organizaciones. No por lo que estén discutiendo en la mesa de negociación, que no tengo el detalle, sino por lo que están diciendo sus portavoces públicamente", ha señalado.