El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado este lunes desde La Moncloa que ha comunicado al rey Felipe VI su intención de adelantar las elecciones generales al 23 de julio (pese a que no estaban previstas hasta noviembre) tras la derrota del PSOE en las municipales y autonómicas de este 28 de mayo.

"Como presidente del Gobierno y como secretario general del PSOE, asumo en primera persona los resultados y creo necesario dar una respuesta y someterlos a la voluntad popular", ha informado en una declaración institucional sin preguntas pasadas las 11.00 de la mañana que había convocado tan solo una hora antes.

Ha sido, además, la primera vez que Sánchez se ha pronunciado sobre los resultados (ya lo habían hecho varios 'barones' socialistas, algunos de ellos responsabilizando a la situación del PSOE nacional de las derrotas territoriales). Y el anuncio ha pillado por sorpresa tanto a los socialistas como a sus socios y la oposición, pues nadie se esperaba este movimiento.

Fuentes socialistas afirman que Sánchez seguirá siendo el candidato del PSOE a las generales y subrayan que la decisión de disolver las Cortes ha sido "solo suya". "Se tomó esta madrugada", han informado, y han reconocido que esta mañana la conocía el "núcleo más duro" del jefe del Ejecutivo pero que ha pillado "por sorpresa" a gran parte de la Ejecutiva Federal. De hecho, estaba previsto que la Ejecutiva se reuniera temprano por la mañana, pero la reunión se pospuso tras el anuncio de Sánchez de comparecer en Moncloa.

El jefe del Ejecutivo ha dicho que habrá un consejo de ministros extraordinario este lunes por la tarde para disolver las cortes y convocar formalmente las elecciones y que el decreto, con la fecha de los comicios el 23 de julio, será publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

"He tomado esta decisión a la vista de las elecciones celebradas ayer", ha admitido el también secretario general de los socialistas. Y es que el PSOE ha perdido un importantísimo poder territorial. Sale de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Extremadura, Aragón, La Rioja y Baleares, aunque ha mantenido la mayoría absoluta en Castilla-La Mancha y tiene posibilidades de gobernar en Asturias, Navarra y difícilmente en Canarias (si pacta con Coalición Canaria). También han perdido 15 de las capitales de provincia en las que regían, entre ellas Sevilla, que era el principal bastión municipal del PSOE.

Sobre estos resultados, el jefe del Ejecutivo ha dicho que "la primera consecuencia" de estos comicios será que "magníficos presidentes y alcaldes se van a ver desplazados" pese a una "gestión impecable" y a pesar, ha proseguido, de que "muchos han visto incrementado su apoyo" en las urnas.

Malestar dentro del PSOE con la campaña de Sánchez

Esto no es lo que se esperaba dentro del PSOE. Poco antes del anuncio de Sánchez, fuentes de Ferraz decían que no pondrían "paños calientes" a su derrota, pero recordaban que el PSOE ha perdido 400.000 votos desde el 2019 y se ha quedado a tres puntos porcentuales del PP. Y recalcaban que en muchas capitales de provincia han perdido la Alcaldía por un solo concejal. "Los ciudadanos nos dan un aviso, pero no estamos en la lona", añadían. Y es que el PSOE no ha caído tanto, de hecho ha subido en algunos lugares, como en la Comunidad Valenciana, donde Ximo Puig ha mejorado los resultados de 2015 y 2019 que le llevaron a la presidencia. Sin embargo, la caída en el resto de partidos de izquierda, sobre todo en Podemos, ha hecho imposible la suma para gobernar.

Hasta ahora, Sánchez había abogado por agotar la legislatura en diciembre con sus socios de coalición, Unidas Podemos. Lo hizo cada vez que surgía una crisis entre ambas formaciones por discrepancias en diversas cuestiones, como la ley de vivienda, el aumento del gasto en defensa o la ley del ‘solo sí es sí’.

En este tiempo, algunos ‘barones’ socialistas incluso habían reprochado la alianza con los ‘morados’. Llama la atención que Castilla-La Mancha sea el territorio que haya aguantado el tipo con la victoria absoluta de Emiliano García-Page, el barón más crítico con Pedro Sánchez y con el que menos ha estado el jefe del Ejecutivo en actos de campaña.

Tras las elecciones, el PSOE extremeño, donde Guillermo Fernández Vara pierde el poder, ha criticado un mensaje muy “errático” por parte de Sánchez al llevar la campaña “al ámbito nacional”, con una serie de anuncios como presidente del Gobierno que no ha habido tiempo de “digerir”. Creen además que los resultados son un "castigo" al presidente del Gobierno. Estas fuentes se pronunciaron poco antes del anuncio de Sánchez y apuntaban a que veían “difícil” remontar de aquí a unas generales en noviembre, que finalmente serán en julio.

Cabe recordar además que los socialistas han sido muy criticados en campaña por el apoyo de Eh-Bildu al Ejecutivo central tras la inclusión de 44 condenados de ETA en las listas abertzales y por los presuntos fraudes electorales por compra de votos por correo en distintos territorios que han salpicado a candidatos socialistas.

Pero las fuentes críticas del PSOE contrastan con otras que llegan desde La Moncloa, que destacan la "valentía" de Sánchez por asumir "en primera persona" los resultados e ir "a por todas". Destacan igual que él los compromisos llevados a cabo en esta legislatura y coinciden en que "hay que clarificar proyectos y liderazgos en el país" para que los españoles "digan si quieren un gobierno del PP con la extrema derecha".