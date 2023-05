13:36

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha protagonizado una de las anécdotas del día cuando no ha podido votar al llegar al colegio electoral no llevaba la documentación precisa. "Me he dejado la cartera en el otro pantalón, me he cambiado de pantalón y me lo he dejado en el otro. Pero afortunadamente estamos al ladito", ha dicho García-Page, quien ha bromeado con los periodistas sobre su hermano gemelo Javier: "estaba por llamar a mi hermano gemelo, por si acaso colaba. Pero no va a colar ni quiero que cuele, las cosas tienen que ser limpias y esto es algo que funciona realmente muy bien en España", ha dicho.