La exdiputada de Vox y excandidata del partido en Andalucía, Macarena Olona, ha registrado este miércoles un nuevo partido, 'Caminando juntos', según ha confirmado a RTVE. Este jueves explicará cuáles son sus intenciones y sus objetivos en La Noche en 24 horas, en la primera entrevista que conceda después del registro.

Olona ha publicado este miércoles en Twitter dos imágenes, una de ella sujetando un recibo de presentación en oficina frente al Registro de Partidos de Interior y otra del logo de su partido, dos zapatos de tacón, uno de color rojo y otro de color azul, junto al lema 'Caminando con el pie izquierdo y con el derecho'.

En este registro se inscriben las fuerzas políticas, que deben presentar para ello unos estatutos y cumplir diversos requisitos. La presentación a las elecciones, sin embargo, exige otras condiciones, como reunir el 1% de firmas por la circunscripción por la que se presente.

Casi un año desde que abandonó Vox

La exdiputada dejó Vox en julio del año pasado tras no obtener los resultados esperados en las elecciones andaluzas. En el anuncio de renuncia al escaño andaluz explicó que lo hacía por motivos de salud y publicó una foto junto al líder de Vox, Santiago Abascal, quien dejó la puerta abierta a su regreso a la primera línea cuando estuviera recuperada.

Sin embargo, poco después Olona anunció su decisión de emprender el Camino de Santiago y comenzó a realizar veladas críticas a su expartido. Incluso, retó públicamente a Abascal a través de Twitter a mantener una reunión para ver si caminaban juntos.

Sin embargo, lo que desembocó en la ruptura final fue una entrevista en ABC en la que las críticas a la organización interna del partido fueron más directas. Tras esto, la dirección nacional de Vox señaló que ya no formaba parte del partido. "Hasta aquí hemos llegado", dijo el portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

Ella, por su parte, manifestó que no era el final del camino y que su único objetivo es seguir "sirviendo a los españoles, con preferencia a Andalucía". Dos meses después, en septiembre, ya abrió la puerta a dar "un paso al frente" encabezando un partido si Vox "dejase de ser alternativa" tras las elecciones municipales y autonómicas de este 28M.

Tras estos comicios, ha descrito en redes sociales los resultados del que era su partido como "batacazo electoral" al quedarse por debajo del 8% de los votos.

45.12 min Macarena Olona, sobre su candidatura en Andalucía: "Con la información que tengo ahora, no habría aceptado el encargo"

En diciembre, aseguró en La Noche en 24 Horas que iba a volver a su anterior puesto como abogada del Estado. Asimismo, indicó que si le ofrecieran incorporarse a Vox de nuevo, a día de hoy "diría que no porque no comparto actualmente el proyecto". Sobre su candidatura en las elecciones andaluzas, la exdiputada dijo que, con la información que tiene ahora, su actuación no habría sido la misma y no habría aceptado ser candidata.