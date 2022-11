La exdirigente de Vox Macarena Olona ha presentado este viernes su nuevo proyecto "iberoamericano", centrado en "la batalla cultural e ideológica" contra "la criminal ideología de género". Y aunque ha asegurado que ahora mismo su camino no es político, no ha rechazado la posibilidad de presentarse en unas próximas elecciones generales. La exdiputada ha criticado también a quienes han tratado de "minar" su "credibilidad" con ataques "injustos".

Olona ha dado los detalles de su nueva plataforma, Fundación Igualdad Iberoamericana, en la Casa de América de Madrid y ha anunciado que su siguiente objetivo será recabar 500.000 firmas para registrar en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular que revierta las actuales leyes de género. Si lo consigue, regresará al Congreso para trasladar la "voz popular" sin "corsés políticos" y defender esta iniciativa popular.

"El partido que estoy jugando no es un partido político", ha sostenido sobre su futuro más próximo. Según ha explicado, cree que "por sentido de Estado y responsabilidad lo que necesitan los españoles en este momento no es una fragmentación adicional del tablero político".

Con ello, ha descartado la opción de formar parte de alguna candidatura a las elecciones municipales y autonómicas del mes de mayo, pero no a unas próximas generales.

"Si la voluntad de los españoles es que vuelva a asumir su voz representándoles en el Congreso, tendrá lugar siempre y cuando, con mucho sentido de Estado, mi irrupción tiene que ser no ponga en riesgo el necesario equilibrio que hay que mantener a la hora de conformar el próximo Gobierno de España ", ha explicado.

"Nunca dejaré de formar parte de Vox: quien me ataca, ataca a ese proyecto"

Olona ha sido preguntada por su relación con Vox, partido que le cerró definitivamente la puerta el pasado 22 de septiembre cuando su portavoz parlamentario, Iván Espinosa de los Monteros, le dijo que este era "el final del camino".

Olona ha asegurado que dejó de formar parte de Vox por decisión de la formación de Santiago Abascal y ha reconocido que no ha vuelto a tener relación con los máximos dirigentes del partido más allá de ver sus comparecencias en los medios de comunicación. Aún así, ha asegurado que conserva "grandes amigos" y "compañeros" de Vox.

Por eso, ha criticado los ataques "muy injustos" hacia su persona. "Yo sigo siendo la misma y el amor a España que me guía sigue siendo el mismo. Lo que les traslado (a Vox) es que no es el momento de inmolarse y por eso mantenemos relaciones discretas".

“Han querido minar mi credibilidad“

Además, ha tildado de "especialmente dolorosos" los "bulos" que se han vertido para "minar" su "credibilidad": "Obvian que, con mis aciertos y errores, nunca dejaré de formar parte de Vox y, atacándome, están atacando al proyecto".

Así, ha rechazado algunas informaciones "indignas" relativas a ella, como que sus viajes a Panamá "tenían que ver con una supuesta gestión de los negocios de la herencia" de su padre. O una supuesta relación con Mario Conde.

Olona, que hace tiempo advirtió que dejaría "intranquilos" a algunos, ha zanjado: "La intranquilidad es para quienes han deseado me marche con la cabeza gacha a mi casa y desapareciendo del servicio público. Lamento generarles inquietud porque no me marcho a casa".