Garriga niega "intrigas palaciegas" en su nombramiento como 'número dos' de Vox

El nuevo secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha negado que su nombramiento como número dos del partido en sustitución de Javier Ortega Smith, que ocupará una de las tres vicepresidencias de la formación y volverá a ser candidato a la Alcaldía de Madrid, se deba a "intrigas palaciegas", algo que ha atribuido a una "campaña orquestada" con el objetivo de "dañar" a la formación de Santiago Abascal, que "es la verdadera alternativa al sanchismo".

"Se está dedicando mucha tinta a hablar de intrigas y cosas raras, pero no las ha habido, de verdad que todo es más sencillo", ha indicado en su primera rueda de prensa en la sede del partido en Madrid tras su nombramiento.

Según Garriga, "Vox está centrado en lo importante, en construir la alternativa y ofrecer esperanza a los españoles". "Todo ese tipo de especulaciones, ese intento de intrigas palaciegas, forma parte de una campaña orquestada, que es debilitar a la verdadera alternativa que puede devolver la esperanza y bienestar y prosperidad a todos los españoles", ha defendido después de que la salida de su antecesor se haya relacionado con la crisis con su exdirigente Macarena Olona.

Al respecto, Garriga ha zanjado que "Vox está más unido y más fuerte que nunca", y ha apuntado que Ortega Smith ha dejado "el listón muy alto" como secretario general.

En este sentido, Garriga ha asegurado que habló por teléfono con el Ortega Smith, quien le deseó suerte en la "ingente" tarea como secretario general. "Como buen patriota que soy, voy a intentar mejorar lo recibido para darlo en herencia al siguiente", ha proclamado.

Compatibilizará su cargo con su liderazgo en Cataluña

También ha avanzado que su intención es compatibilizar la secretaría general con el liderazgo del partido en Cataluña y para poder hacerlo, ha dado las gracias a su familia por permitírselo y también a su equipo.

Además, ha descartado que vaya a dejar la política catalana para dar el salto a la nacional: "No me voy a ir nunca de Cataluña", ha afirmado, para a continuación asegurar que estará "peleando calle a calle para recuperar Cataluña".

Sobre si habrá cambios en el equipo que hasta ahora acompañaba al secretario general, Garriga no ha querido desvelar nada justificando que no hace "ni 24 horas" de su nombramiento y ni siquiera conoce a todos los vicesecretarios.

En cualquier caso, ha elogiado a todo el equipo de Vox y sus representantes en toda España. "No hay cosa más importante que eso. Cambios o no cambios no es el objeto del día", ha repetido varias veces.

Una de las primeras tareas de Garriga será la confección de las listas para las elecciones municipales y autonómicas de mayo del pasado año, que son decididas en su totalidad por la dirección desde Madrid a propuesta del secretario general. Según ha explicado, el partido lleva trabajando en ello ya "unas semanas" y ahora está dispuesto a ponerse "a las órdenes" del presidente. "Arremangándome y aprendiendo del trabajo de los compañeros", ha dicho.