La excandidata de Vox en Andalucía, Macarena Olona, ha desmentido este viernes que haya abandonado el partido. "Mi corazón está con cada uno de los votantes", ha dicho a través de su cuenta de Twitter, donde también ha hecho pública su intención de reunirse con el líder de la formación, Santiago Abascal, en una reunión para decidir si "caminar juntos".

"Le solicitaré una reunión con un solo motivo: preguntarle si caminamos juntos por un mejor futuro de Andalucía y del resto de España. De nuestro país y los españoles. Que no tienen tiempo que perder. A cuyo lado estoy y quiero estar", ha escrito Olona, que ha asegurado que "defenderá si hace falta" la España de la que se sienten "orgullosos".

“Nunca me he ido de @vox_es por un motivo básico: mi corazón está con cada uno de los votantes de @vox_es que amamos España y nos sentimos orgullosos de su bandera. Con toda su riqueza y diversidad. Y la defenderé si hace falta caminándola entera. Con el ejemplo de su valentía. https://t.co/OIfcUPw1TJ “

Tras una polémica campaña y un resultado electoral insuficiente para entrar en un gobierno andaluz de coalición, la que fuera 'número dos' de Vox en el Congreso anunció que dejaba toda actividad política el pasado mes de julio "por razones médicas ajenas a su voluntad" e "incompatibilidad mediática", a pesar de que la misma noche electoral garantizó que su lugar estaba en Andalucía y allí se quedaría. "Voy a liderar la oposición", aseguró entonces.

Poco después de su marcha, Olona volvió a la escena pública anunciando que haría el Camino de Santiago y este jueves protagonizó una cita en la Universidad de Granada en el que sufrió un intento de boicot. Además, ha informado que dará otra conferencia en la Universidad de Murcia "para hablar de los derechos de todos los españoles" y que viaja ahora a Iberoamérica con la intención de "impulsar Andalucía y su arte religioso".

Abascal recuerda el compromiso con Andalucía y ve importante que "pase el tiempo"

Mientras tanto, Abascal subrayó en una entrevista en EsRadio que Olona ya no pertenecía al partido, por lo que era "libre de hacer su vida y defender lo que ella quiera". "Es una persona que ha abandonado Vox y yo no puedo juzgar lo que hace", respondió Abascal a las preguntas sobre una foto de Olona junto al empresario Mario Conde, de la que dijo no ser "capaz de explicar muchas cosas".

Abascal reconoció que no creía que la política estuviera pensando en fundar un nuevo partido y recordó que, después de que Olona anunciara su marcha de la política, Vox le expresó públicamente que siempre tendría "las puertas abiertas".

Sin embargo, señaló que tanto el partido como Olona como candidata a la Junta tenían un compromiso "muy serio" de "permanencia y de entrega" con los electores andaluces tras los comicios. "Creo que es muy importante que pase el tiempo, el tiempo lo cura todo", zanjó.