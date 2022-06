Vox logra convertirse en tercera fuerza en Andalucía, aunque no toma el impulso esperado y queda lejos de su objetivo de convertirse en la llave de la gobernabilidad. La candidatura de Macarena Olona ha obtenido en las elecciones 14 escaños, dos más que en 2018, mejorando así el resultado con el que logró entrar por primera vez en el Parlamento andaluz.

El partido de ultraderecha ha recibido el 13,46% de los votos –frente al 10,97% de hace casi cuatro años–, más de 489.000 papeletas y representación por las ocho provincias andaluzas, siendo Almería en la que más diputados ha conseguido (3).

Unos datos que, sin embargo, resultan insuficientes para la meta marcada por Vox y se queda sin opciones de entrar en la Junta y de un pacto de Gobierno con Juanma Moreno, tal y como se había estado especulando en las últimas semanas a raíz de los resultados de los sondeos electorales, que les daban hasta 20 escaños.

Vox aspiraba a un 'macarenazo' en las urnas que permitiera que sus diputados fueran decisivos para Moreno en caso de que no alcanzase la mayoría absoluta (55 escaños) y poder así entrar en el Palacio de San Telmo, del que quedó excluido en 2018 pese a que concedió unos apoyos claves para que hubiera un gobierno de coalición del PP y Ciudadanos. Por ello, Olona llegó a advertir a Moreno que si necesitaba "tan solo un escaño de Vox" tendría que incluirles en el futuro gobierno.

Andalucía no ha sido la única región en la que los 'populares' han pactado con Vox: Isabel Díaz Ayuso se convirtió en presidenta de la Comunidad de Madrid gracias al apoyo externo de Rocío Monasterio, y Alfonso Fernández Mañueco dirige desde el pasado 11 de abril la Junta de Castilla y León junto a Juan García-Gallardo, vicepresidente y líder del partido de Vox en esa comunidad.

Frente a esto, Moreno había expresado innumerables veces durante la campaña su deseo de gobernar en solitario y sin ataduras, y eludió durante la campaña las presiones de sus rivales para que desvelara si pactaría con Olona. Finalmente, sus esfuerzos por atraer a los indecisos y al voto progresista, junto a las menciones a una posible repetición electoral, han surtido efecto y ha logrado revalidar su mandato con 58 escaños, un resultado histórico para el PP en Andalucía.

"Habríamos querido mejores resultados para Vox, pero son buenos resultados para España", ha reconocido Santiago Abascal en una comparecencia ante los medios en un céntrico hotel de Sevilla. Allí, junto a Macarena Olona y arropado por los militantes, ha celebrado la "derrota histórica" del PSOE, "un partido que ha traicionado a los españoles, que ha pactado con el terrorismo; eso se paga en España y se paga en Andalucía", ha afirmado el líder de la formación.

"No os voy a engañar, ha dicho 'no' al Gobierno de Sánchez, aunque no con el resultado que a mí me hubiera gustado. Pero es evidente que hemos crecido y que elección tras elección aumenta la confianza de los españoles allí donde concurrimos", ha dicho por su parte la candidata a la Presidencia de la Junta, que ha presumido "con orgullo" que "casi 500.000 andaluces han depositado su confianza en nosotros".

Tanto Abascal como Olona no han dudado en felicitar a Moreno, a quien le han trasladado su apoyo, aunque con advertencias: "No desaprovechen en esta ocasión la necesidad de cambio real". "Le pedimos valentía y cambio real y profundo", ha añadido Abascal, subrayando que Vox le estará vigilando.