Alfonso Fernández Mañueco ha sido investido este lunes presidente de Castilla y León gracias al acuerdo alcanzado con Vox, con quien gobernará en una coalición "sin complejos" los próximos cuatro años. Las dos formaciones hacen historia en esta comunidad y la ultraderecha entra por primera vez en un gobierno autonómico en España en un antes y un después en las relaciones entre PP y Vox.

En una sesión que comenzó a las 12:00 horas y se ha alargado hasta las 21:30 horas, el líder 'popular' ha reivindicado que dicho pacto busca la "estabilidad para toda la legislatura" y "plasma la única alternativa viable para evitar una repetición electoral que nadie quería", frente a las críticas de la oposición, que le acusan de "abrir la puerta a la extrema derecha" y dar "cobijo al racismo y la homofobia sin inmutarse".

La investidura de Mañueco ha salido adelante en primera vuelta gracias a los 31 votos a favor del PP y los 13 de Vox, sumando así 44 procuradores, tres por encima de la mayoría parlamentaria en las Cortes de Castilla y León. En contra, los 28 procuradores del PSOE, los tres de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), los tres de Soria ¡Ya! y los respectivos votos de los representantes de Unidas Podemos, Ciudadanos y Por Ávila. En total, 37 votos en contra y ninguna abstención.

De esta forma, la coalición del PP y Vox abre la puerta a un escenario que hasta ahora era desconocido y que pondrá a prueba la capacidad de gestión del partido presidido por Santiago Abascal, que desde su irrupción en el panorama político solo había dado apoyos puntuales a otros ejecutivos. Al mismo tiempo, será el primer gobierno de coalición fraguado en la etapa de Alberto Núñez Feijóo al frente del PP, tras haber dado por superada la mayor crisis en la historia del partido y que se saldó con la salida de Pablo Casado.

Precisamente Feijóo ha sido el gran ausente de la cita en las Cortes de Castilla y León, donde ha acudido en representación del PP la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. Posteriormente, y una vez investido presidente, Feijóo ha dado su enhorabuena a Mañueco a través de un mensaje en su cuenta de Twitter: "España necesita líderes que ofrezcan estabilidad, responsabilidad y gestión. En Castilla y León ese líder es y seguirá siéndolo Alfonso", ha reinvindicado.

Sí ha estado presente el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha sostenido al llegar a las Cortes que “no hay ninguna duda del apoyo” del líder del PP nacional al gobierno de coalición y ha justificado su ausencia por problemas de agenda. En declaraciones a los medios, Abascal se ha mostrado convencido de que el Gobierno de Castilla y León va a tener "muchos enemigos", pues a su juicio supone una "gran esperanza" para millones de españoles que observan que es posible una "alternativa" para toda España.

El nuevo Ejecutivo estará conformado por 10 consejerías, las cuales se mantienen prácticamente sin cambios respecto al gobierno anterior del PP y Ciudadanos . No obstante, la de Trasparencia se integra en la Consejería de Presidencia, mientras que la de Fomento y Medio Ambiente se divide en dos: por un lado, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y, por otro, Movilidad y Transformación Digital.

Mañueco promete un gobierno "sólido" y pide no tener "prejuicios"

García-Gallardo agradece a Mañueco estar "a la altura"

Por su parte, el futuro vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha agradecido a Mañueco que haya "estado a la altura" y haya reconocido, "pese a las grandes presiones recibidas", el lugar en el que los ciudadanos habían colocado a PP y a Vox. "Puede estar usted tranquilo. En esta ocasión podrá contar con un socio leal, con el que podrá discrepar, sí, pero cuya sinceridad podrá poner usted siempre a prueba, sin temor a ser traicionado", ha garantizado García Gallardo, en una alusión directa a Ciudadanos.

El también portavoz del Grupo Parlamentario Vox ha defendido los términos del pacto alcanzado entre los dos partidos, como "prueba de la madurez" de ambas formaciones políticas, que, según ha significado, han aceptado que las negociaciones "no son un concurso para llegar a la victoria o a la derrota" y sí "un éxito en el que los únicos vencedores son los castellanos y los leoneses". Dicho esto, ha admitido que la disposición a llegar a acuerdos y la conservación de los propios principios no son elementos incompatibles y se ha mostrado convencido de que la diferencia de principios entre PP y Vox, como ha asumido también el candidato del PP, no impedirá llegar a acuerdos en beneficio de los castellanos y leoneses.