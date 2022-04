En el encuentro de conservadores europeos, dedicado al conflicto ucraniano y a evaluar la postura del partido ante esta crisis y la respuesta de las instituciones europeas, Tusk ha criticado a líderes de la extrema derecha europea, como Marine Le Pen, Éric Zemmour, Matteo Salvini o Viktor Orban, por su tradicional apoyo al presidente ruso, Vladímir Putin.

“Putin has built a wide network of allies and useful idiots, in Europe and in America. Whether consciously or not, selflessly or for money, they support his actions and ideas. Trump, le Pen, Orbán, Salvini, Schroeder… The West needs deputinization.“