El presidente en funciones de Castilla y León y aspirante a la investidura, Alfonso Fernández Mañueco, ha presentado este lunes las principales líneas del acuerdo con Vox para gobernar la próxima legislatura, un pacto al que se ha referido como "única alternativa" a una nueva cita electoral y con el que ha garantizado "cuatro años de estabilidad" para la Comunidad. El líder 'popular' ha defendido que se trata de un acuerdo "beneficioso" para mejorar "nuestra calidad democrática", por lo que ha demandado que se analice la acción del futuro gobierno de coalición "sin prejuicios" y "sin ataques preconcebidos".

Mañueco será investido presidente este lunes en primera votación, salvo sorpresa mayúscula, casi dos meses después de las elecciones del 13 de febrero, gracias al pacto de coalición con Vox, con el que suma 44 procuradores, tres por encima de la mayoría parlamentaria en las Cortes de Castilla y León. Los de Santiago Abascal permitirán así que los 'populares' sigan al frente de un gobierno que ya ocupan desde hace 35 años, frente al "no rotundo" del resto de formaciones políticas ante el ascenso por primera vez de un partido de extrema derecha a un ejecutivo autonómico.

En su discurso, el todavía presidente en funciones ha desplegado las principales líneas del programa pactado con Vox, con especial énfasis en cuestiones como la rebaja de impuestos, la integración de una ley de Concordia en la ley de Memoria Histórica, el impulso de una ley de Lucha contra la Violencia Intrafamiliar, o la defensa del "derecho inalienable de los padres a decidir la educación de sus hijos", un compromiso que recuerda al llamado 'pin parental' impulsado por Vox en otras comunidades autónomas.

En el Pleno ha habido destacadas ausencias, como la del nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha avanzado que sí estará en la toma de posesión. Sí lo ha hecho en representación de los 'populares' la vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor. También ha estado presente el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha sostenido al llegar a las Cortes que “no hay ninguna duda del apoyo” del líder del PP nacional al gobierno de coalición y ha justificado su ausencia por problemas de agenda.

Mañueco defiende que el acuerdo con Vox garantiza "estabilidad" y pide no tener "prejuicios"

El nuevo Ejecutivo estará conformado por 10 consejerías, las cuales se mantienen prácticamente sin cambios respecto al gobierno del PP y Ciudadanos. No obstante, la de Trasparencia se integra en la Consejería de Presidencia, mientras que la de Fomento y Medio Ambiente se divide en dos: por un lado, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio y, por otro, Movilidad y Transformación Digital. Se trata, ha recalcado Mañueco, de " un gobierno con las ideas claras y sin complejos" , al que ha pedido que sea valorado por "sus actos con justicia", "sin prejuicios y sin ataques preconcebidos".

Insiste en que no dará "un paso atrás" con la violencia de género

Entre las principales medidas que el nuevo Ejecutivo pondrá en marcha, Mañueco ha avanzado que antes del 30 de julio su Gobierno va a comenzar la tramitación de "una normativa en materia de concordia que integrará toda la regulación en la materia", es decir, que afectará al actual Decreto de Memoria Histórica, aunque no ha detallado cómo se verá afectado por esta integración. "Servirá como elemento de reconciliación y evitará la utilización de la historia para dividir a los españoles", ha aseverado.

Además, ha asegurado que no dará "un paso atrás" en los derechos reconocidos a las mujeres y que mantendrá la ley de la lucha contra la violencia de género. "Reitero mi compromiso irrenunciable con la lucha contra la violencia de género, la violencia ejercida contra las mujeres, ya que ésta no se produce solamente en el ámbito familiar", ha referido Mañueco, que ha recibido el aplauso de la bancada del PP, mientras que desde Vox no ha habido ninguna respuesta.

Y ha incidido en que además van "a elevar a rango de ley el actual Plan de Prevención de la Violencia en el Ámbito Familiar, elaborando y aprobando una nueva Ley de Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar, para generar nuevos derechos y proteger a todas las víctimas", cuya tramitación se iniciará antes del 31 de julio de este año, una de las principales peticiones de la formación que preside Santiago Abascal.

01.28 min Mañueco: "Lo digo alto y claro, vamos a mantener la Ley contra la violencia de género"

El sello de Vox también se ha colado en menciones al “fenómeno delictivo de la ocupación” o contra un “adoctrinamiento ideológico” que para Mañueco “no existe”, pero contra el que ha aseverado que trabajará. "Y garantizaremos la libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres y madres a decidir la educación de sus hijos", ha insistido.

Otra clave de su comparecencia ha sido la “inmigración ordenada”: "Consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía una cuestión nacional prioritaria, que debe ser abordada en coordinación con todas las Administraciones Públicas. Políticas que deben promover, y así lo apoyaremos, una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de España y de Castilla y León", ha señalado.