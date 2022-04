Los grupos de la oposición en las Cortes de Castilla y León han augurado que llegan "tiempos oscuros" en la región, tras el acuerdo alcanzado por el PP y Vox que investirá a Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta. Las mayores críticas del PSOE, Unidas Podemos y Ciudadanos han recaído en el líder 'popular' por "capitular ante la extrema derecha" y dar "cobijo al racismo y la homofobia sin inmutarse". "Pagará ante la historia por ello", le ha advertido el líder socialista, Luis Tudanca.

Todos ellos han coincidido en que votarán en contra de su investidura y que no esperan nada de su mandato, pues el acuerdo entre ambas formaciones "carece de medidas concretas" y las que hay, han dicho, suponen una merma "de derechos y libertades". En este punto han hecho especial hincapié los procuradores de la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila, quienes han dicho sentirse "olvidados y abandonados" por el Gobierno autonómico.

Tudanca carga contra Mañueco por "abrir la puerta a la extrema derecha"

El portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León ha abierto el turno de réplicas con un duro discurso contra el PP, al que ha acusado de abrir "las puertas a la extrema derecha" en la región. El líder socialista ha negado que el candidato del PP esté "en el lado correcto de la historia" y le ha acusado de seguir los pasos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando hace unos meses dijo que si te llaman "fascista" estás "del lado correcto". "Han llegado a esta tierra milenaria tiempos oscuros", ha resumido Tudanca, para después avisar de que los socialistas estarán "en el otro lado", en el de "los demócratas".

"En el lado de Europa en la que usted ha dicho quiere ser un referente y hoy, entera, nos mira avergonzada", ha lamentado, en referencia a las palabras del presidente del PP Europeo (PPE), Donald Tusk, quien definió como una "triste sorpresa" el acuerdo con la formación que preside Santiago Abascal. Además, ha criticado que Mañueco "intente dar lecciones" al PSOE sobre víctimas del terrorismo cuando ha tenido la "desfachatez" de dar la Consejería de Cultura y Turismo a Gonzalo Santonja, quien mostró su “solidaridad” con el fundador de HB, Telesforo Monzón. "Aquí el único en la cámara que ha llegado a acuerdos con Bildu es el senador Javier Maroto", ha recordado.

Según Tudanca, tras este acuerdo "el verdadero presidente de la Junta será su vicepresidente, el señor García-Gallardo. Y ahora Vox mandará". "Ustedes han capitulado ante la extrema derecha, porque el PP por fin ha llegado a su destino tras su interminable viaje al centro que los ha llevado más a la derecha que nunca", ha insistido. Y ha tenido palabras para el nuevo presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, el gran ausente de la jornada: "El señor Feijóo tendría que venir a dar la cara, pero no, se esconde. Pero no lo vamos a olvidar. Hoy entendemos las prisas por cambiar el liderazgo del PP, tras romper Pablo Casado la omertá del PP ante la corrupción", ha recalcado.

Por todo ello, el líder socialista ha advertido a los 'populares' de que el PSOE de Castilla y León no cederá y no se rendirá para añadir que darán la lucha "hasta el último aliento para proteger todo lo logrado, todos los avances conseguidos durante estos años". Sobre todo, en materia de violencia de género: "Le suplico que no mercadee con la igualdad y los derechos de las mujeres, que no dilapide la ley de lucha contra la violencia de género. No puede hacernos retroceder y hacernos trampas", ha criticado.

En el turno de respuesta, Mañueco ha pedido a Tudanca que "asuma el resultado electoral" y le ha afeado que "su proyecto no convence", pues en su opinión "la mayoría de personas piensa que representa un cambio a peor". "Solo su frustración galopante, personal y política, le ha hecho caer en un discurso sin altura de miras", ha criticado. Según el líder del PP, la gran diferencia entre ambos líderes es "a quién sirven": "yo a Castilla y León y usted, a Sánchez. Yo me quedo a gobernar y usted, a esperar a que vengan a destituirle". Y, respecto a las críticas por la nueva ley de lucha contra la violencia intrafamiliar, el presidente en funciones ha defendido que una de las "columnas vertebrales" de su gobierno es "la igualdad".