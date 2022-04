Alberto Núñez Feijóo ya es presidente del PP, que deja la ‘era Casado’ para centrarse en un proyecto de “unidad” en el que el gallego se ha erigido como la única “alternativa” al Gobierno de Pedro Sánchez. Feijóo tiene “hambre de cambio” y ha dejado claro que el PP, que ahora está en sus manos, es “el único instrumento que tiene España" para lograrlo”. Ha ofrecido "fiabilidad" y ha marcado distancias con Vox al asegurar que el PP no es un partido del "destruyámoslo todo" sino el ·más constitucionalista". Ha pedido además dejar de "repartir carnés de españoles y de patriotas" y ha señalado que el PP es la casa "de todos".

Feijóo ha sido proclamado presidente en la segunda y última jornada del XX Congreso Nacional del PP tras lograr un abrumador respaldo con 2.619 votos, el 98,35% del voto válido.

“Non te vaias rianxeira, que te vas a marear”, han empezado a cantar los asistentes antes de que el gallego haya subido al estrado en un gesto de cariño hacia su nuevo líder, al que han recibido a gritos de "presidente".

"Gracias por elegirme presidente del PP pero esta elección solo es el principio porque lo importante de verdad ahora es seguir juntos para que los españoles nos elijan para gobernar su futuro. Gracias a todos de corazón", ha proclamado al subir a la tribuna, para hacer una mención especial a la dirección saliente y a su "amigo" Pablo Casado y un agradecimiento a los expresidentes del Gobierno Mariano Rajoy y José María Aznar. Feijóo ha señalado que hoy siente “una mayor responsabilidad que ayer” pero que “probablemente” sea mayor que “mañana”, ya que “quien piense que ser presidente de este partido es simplemente un honor se equivoca”: “No es un privilegio, es un mandato (...) “no es un cargo, es una carga”.

La última imagen de este Congreso ha sido la de la unidad por la que tanto ha abogado el presidente gallego, una imagen con la que dejar definitivamente atrás la guerra interna que acabó con el liderazgo de Casado tras su lucha de poder con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Feijóo ha dado a todos los 'populares' "ilusión, esperanza" y "optimismo" en torno a su proyecto, tal y como han reconocido los dirigentes territoriales. Casado, que tuvo una despedida discreta este viernes, ha estado también presente este sábado en el XX Congreso, donde ha votado por Feijóo y ha dejado otra imagen de la jornada al darle dos besos a Ayuso.

El líder 'popular' ha dejado claro que el PP "sale a ganar" y no es un partido "bisagra" ni de aspiraciones pequeñas". Su aspiración, ha dicho, es “ofrecer un gobierno con la mayor mayoría de españoles”.

Y ha subrayado que no le gustan las "etiquetas". "Dejemos de repartir carnets de ser más españoles que nadie, más patriotas que nadie, porque aquí cabemos todos, esto es la España de todos y este es nuestro partido, el de todos y entre todos los que quieran unirse a la España común", ha aseverado Feijóo ante una gran ovación de los asistentes. Sin mencionar al partido de Santiago Abascal, Feijóo ha marcado distancias con Vox al asegurar que el PP es el partido más "único, autonomista y que defiende a la nación española" y no uno "antieuropeo" que "enfrenta a la gente por cuestión de género".

Feijóo ha ofrecido al país “fiabilidad, madurez, sentido de Estado y un rumbo claro ” y no va a esperar, ha dicho, a que “caiga el Gobierno como consecuencia de su propia ineficacia”: “Salimos a ganar y no a esperar a que los partidos del Gobierno (de coalición) pierdan”, ha abundado. Pero también ha recalcado que el ‘nuevo PP’ no tiene “ansiedad por llegar de cualquier forma a la meta.

Pero por encima de todo, Feijóo se ha erigido como alternativa a Sánchez. “Que nadie intente hacer creer que no se pueden cambiar las cosas”, ha avisado el nuevo presidente ‘popular’: “España nos está esperando, siempre nos espera en los momentos difíciles y nos invita a gobernar en momentos de dificultad”. Porque España, ha proseguido, “merece más que un gobierno desbordado por la realidad y nosotros estamos preparados”. En este sentido, ha recalcado todo lo que cree que tiene el PP y debería tener el próximo gobierno de España: unidad, gestión, capacidad para hablar “de frente a la gente” y para “no jugar con los intereses generales”. España no merece, ha abundado, un gobierno “triunfalista que siempre cree que hace bien y si le sale mal es por culpa de los demás”.

Y entendimiento, pero advierte: "Moderación no es tibieza"

Feijóo ha asegurado que, quien quiera buscar al PP, lo encontrará en la Constitución, en el "interés general" y en el "sentido de España": "Ahí siempre nos localizarán", ha asegurado. Eso sí, ha pedido a los demás "que no se equivoquen ni pretendan equivocar a los españoles" porque "la moderación no es tibieza" ni el diálogo es "sometimiento". Por eso, ha rechazado que los demás digan al PP lo que tienen que "hacer, decir o pensar". Y ha advertido una vez más: "No vamos a dejar de hacer oposición porque es nuestra obligación (...) No vamos a ser el PP que quieren otros partidos".

Para hacer esa labor de oposición, Feijóo mantiene la puerta abierta a obtener un escaño en las Cortes Generales a través del Senado, lo que le permitiría debatir en el Parlamento con el jefe del Gobierno, aunque es una posibilidad que aún sigue meditando, según han informado fuentes de su equipo.

“Si no te apoyan en casa mal puedes acreditar el entendimiento fuera“

El nuevo líder ha pedido dejar atrás "las soflamas" y "empezar de una vez a trabajar como adultos". "Tenemos que sacar la política española del enfrentamiento y de la hipérbole", ha proseguido, y ha hecho un guiño a la situación vivida en el último mes y medio y, en concreto, a Casado: "Mi proyecto es un proyecto de entendimiento. También de entendimiento interno porque si no te apoyan en casa mal puedes acreditar el entendimiento fuera".

Feijóo, que creará un comité asesor para abrir el programa y el idiario del partido a personas ajenas a la política, ha dicho que para trabajar con él no pedirá el carnet de afiliado a nadie: "Hay que afiliarse al PP por convicción, no por interés".