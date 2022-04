El PP encumbra a Feijóo, 'entierra' a Casado y se marca La Moncloa como meta final

Siempre estuvo llamado a liderar el PP y parecía que su momento había pasado pero este sábado Alberto Núñez Feijóo, que ha sido proclamado presidente en un Congreso Extraordinario sin rival, abre una nueva era con la mente puesta en La Moncloa y en volver a unir al PP tras un mandato corto de Pablo Casado, que sale por la puerta de atrás y completamente solo en un final abrupto y demoledor para su figura política.

El PP trata de reconstruirse y de pasar página tras un terremoto que deja tocado al partido. Todos coinciden en que quieren olvidar lo ocurrido y se conjuran para volver a ser el PP de las mayorías absolutas de antaño. Ese ha sido el grito de todos los pesos pesados en este Congreso Extraordinario: reividicar a un PP "que gobierna" y que rema unido para ese, su único objetivo.

La imagen de la salida este viernes del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla con la única compañía de su mujer, Isabel Torres, dejaba claro cómo se va Casado de un partido que le ha dado la espalda tras la mayor crisis vivida en su seno. El hasta hace escasas semanas llamado a desbancar a Pedro Sánchez del poder no escondió el momento difícil que ha vivido y dejó claro en su discurso de despedida que se aparta del todo: deja su escaño y cualquier responsabilidad en el partido. Lo ha verbalizado en varias ocasiones y se nota en cada palabra que pronuncia: Casado acudió a su propio 'sepelio político' con sensación de amargura y, por segunda vez habló de "injusticia".

Casado deja su escaño en el Congreso y no ocupará ningún cargo en el PP: "Siempre he dicho la verdad" ROCÍO GIL GRANDE

Poco o nada se ha parecido esta despedida de la que tuvo Mariano Rajoy en 2018 cuando Casado, líder inesperado entonces, tomó precisamente las riendas del PP, una jornada en la que los 'populares' dieron todo el calor a un presidente que daba el relevo tras 13 años dirigiendo Génova con un gran homenaje a su figura. La frialdad y por momentos la incomodidad fue la nota dominante este viernes, a pesar de que Casado recibió por parte de algunos muestras de agradecimiento y elogios, en una jornada en la que el difícil discurso al que tuvo que hacer frente quedó enterrado entre las múltiples intervenciones. Ni siquiera este viernes Casado fue el protagonista de un Congreso que el PP quiere pase rápido para echar a andar dejando atrás el trauma vivido.

Feijóo procura una salida digna de Casado y Ayuso le ignora

La elegancia entre Casado y Feijóo, nota dominante en toda esta crisis, por lo menos en público, se ha mantenido hasta el final, eso sí. Ambos se han dedicado buenas palabras y han tratado de que la salida de Casado, ya de por sí durísima, fuera digna, con un abrazo entre ambos- líder saliente y líder entrante- que no le han brindado algunos que hace escasas semanas clamaban para convertirle en presidente del Gobierno y le colocaban como el mejor líder posible.

No todos se acordaron de él en la primera jornada, muchos ni le citaron. Algo de tregua le dio quien le ha ganado la batalla, Isabel Díaz Ayuso, que no le nombró ni para bien ni para mal- con Casado ya defenestrado llegó a pedir su expulsión del partido- aunque sí lanzó un "esto no debía haber pasado". Casado no escuchó a Ayuso y solo entró en el plenario pasada la intervención de todos los barones que, uno a uno, le dieron la espalda.

El PP pretende dar carpetazo este fin de semana a una crisis que, tras los días más álgidos del enfrentamiento a cara descubierta entre Casado y Ayuso, posteriormene se evidenció que se venía cociendo a fuego lento desde hace tiempo con manifiesto malestar de los todopoderosos territorios con el desaparecido Teodoro García Egea, mano derecha de Casado. El liderazgo de Casado nunca llegó a convencer y todo estalló por los aires tras su enfrentamiento con Ayuso, pero detrás había más.

02.13 min Del presunto espionaje a Ayuso al congreso del "reinicio": cronología de la crisis en el PP

El liderazgo de Casado llega así a su fin tal y como empezó, en medio de una crisis interna. Casado llegó al poder del PP en 2018 de rebote como vencedor de una guerra que siempre fue entre María Dolores de Cospedal y Soraya Saénz de Santamaría, y no suya; y se va en medio de otra guerra, ahora sí, con él como protagonista. Traumática fue su llegada y traumática su salida del PP.

En las tres despedidas que ha tenido Casado desde la explosición de esta crisis- la del Congreso de los Diputados, la de la Junta directiva y ante este Congreso Extraordinario, ha dejado claro que no se arrepiente de una estrategia- la de tratar de acabar con Ayuso acusándola directamente de corrupción- que cavó su propia tumba. De hecho en el discurso de este viernes, sin autocrítica, dijo: "Yo siempre he dicho la verdad costara lo que me costara, me enfrentara a quien me enfrentara y estoy muy orgulloso de ello”, en referencia velada a su examiga, a la que este viernes no saludó pero sí lo han hecho este sábado en el que seguramente será su último acto político juntos.

El presidente de la Xunta y este sábado líder del PP sí le ha agradecido a Casado que sujetase la bandera del PP en los tramos "cuesta arriba" del camino y la entregue con "un enorme esfuerzo de generosidad". "No sé el día, pero sé el hecho: yo también subiré unas escaleras para presentar mi renuncia (...) espero hacerlo con la gallardía con la que lo han hecho Aznar, Rajoy y Casado", ha reconocido.

También Aznar y Rajoy han agradecido el rol desempeñado por Casado en un momento de dificultad para el partido y ambos, protagonizando uno de los pocos momentos cariñosos con el exlíder, le reconocideron "coraje" y "entrega".

“Querido Alberto, podrás contar conmigo siempre, esté donde esté, para lo que necesites y en lo que pueda ser útil", le dijo Casado a Feijóo, para añadir: “Respaldo a un buen gestor, un buen político y un buen amigo”.

La guerra nunca fue entre ellos dos en realidad. Casado dio el paso en 2018, toda vez que Feijóo rechazó hacerlo, y nunca antes. Siempre supo que él entonces fue presidente del PP solo porque Feijóo no quiso serlo.