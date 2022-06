El presidente de Andalucía y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha apelado al votante progresista y ha hecho un llamamiento a votar en masa a su partido para evitar la entrada de Vox en su gobierno, si tiene opción de formarlo tras el 19J, como señalan todas las encuestas. “Quiero un gobierno centrado, inclusivo, donde cabe todo el mundo”, ha dicho. Ha insistido en que no quiere tener “las manos atadas a nadie” para así poder tomar decisiones “más rápido y más lejos” y no “entrar en debates estériles e ideológicos que no llevan a ningún lado”.

En sendas entrevistas en RNE y TVE, ha insistido en que no "quiere" ni le “apetece” gobernar con Vox: “Voy a luchar hasta el último momento para gobernar en solitario”. Su intención, ha incidido, es “gobernar sin limitaciones ni contradicciones”, ni tampoco teniendo que llegar a acuerdos con otras fuerzas políticas: “Creo que no es bueno para Andalucía”.

Moreno se ha mostrado de acuerdo con la “reflexión” que están haciendo algunos votantes “progresistas”, según ha dicho. Ha relatado que uno de esos votantes le dijo que le va a apoyar porque su opción política “no es alternativa a estas elecciones” y "no va a haber otro presidente" que Moreno. Este hombre, según Moreno, le dijo: “Aquí, o usted es presidente solo o es un presidente mal acompañado”. “Esa reflexión me la están haciendo muchas personas y creo que es adecuada”, ha coincidido.

El candidato del PP espera acercarse "lo más posible a esa mágica cifra" de la mayoría absoluta, que se sitúa en los 55 diputados en el Parlamento andaluz. Por ello, ha llamado a los votantes a hacer "todos los esfuerzos posibles" para concentrar su voto en el "voto útil".

En este sentido, ha llamado a los votantes progresistas a hacer "una reflexión" sobre "qué utilidad tiene su voto". "Lo más lógico es que yo sea presidente, esa ecuación ya se ha resuelto. Lo segundo, es qué tipo de gobierno", ha proseguido, y les ha preguntado si creen que el que él representa es "inclusivo" y "moderado". "Quiero un gobierno centrado" donde tenga cabida “todo el mundo”: “Voy a saber interpretar las diferencias que hay en Andalucía”. Por eso, ha insistido en que lo que se elige es "un gobierno sólido, seguro, equilibrado" y que "no es un experimento" o uno "en minoría, más débil" y que "va a necesitar mucho más tiempo y dedicación para sacar todo adelante".