Aterrizó por sorpresa en la presidencia de la Junta de Andalucía en 2018 con 26 diputados, igualando la cifra más baja obtenida por el Partido Popular (PP) en la región, y después de fracasar en 2015. Entonces, tenía como objetivo acabar con casi cuatro décadas de hegemonía socialista y para ello estrenó una fórmula que después se exportaría a otros rincones de España: un gobierno en coalición con Ciudadanos (Cs) y de la mano de Vox. Cuatro años después, entre los planes de Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) no entran los pactos con otros partidos, sino revalidar la presidencia con una mayoría suficiente que le permita, con Cs hundido, “superar a toda la izquierda” y esquivar a Vox.

El presidente andaluz es hijo de la inmigración andaluza a Cataluña, aunque volvió con su familia a Málaga a los tres meses de nacer. Casado y con tres hijos, lo ha sido todo en el PP, formación en la que se afilió tras acudir a un mitin de José María Aznar y donde ha ocupado diversos cargos hasta asumir en 2014 la presidencia regional del partido. En aquella época era conocido como Moreno Bonilla, pero hizo del “llamadme Juanma” un mantra para darse a conocer y ganar cercanía. Así, sin apellidos, se presentó en la cartería para las elecciones de 2015, de 2018 y también las de 2022, aunque esta vez ya convertido en un valor por encima de las siglas del propio partido y en uno de los 'barones' más fuertes.

Precisamente en este tiempo a los mandos de la Junta, el presidente andaluz ha conseguido forjar un perfil propio, el de un político moderado y centrista, que ha sabido huir de la crispación instalada en la política nacional y sortear con entereza las idas y venidas de un partido en sus horas más bajas. Y es que Moreno fue uno de los primeros en reclamar una salida rápida a la crisis del PP y en alinearse a favor de las tesis de Alberto Núñez Feijóo, quien posteriormente ha convertido a su equipo en una figura clave en esta nueva etapa.

A ello se suma su buena sintonía con el líder de Ciudadanos en Andalucía y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, con quien ha trabajado codo con codo en esta legislatura. En contra de lo sucedido en otras comunidades como Madrid o Castilla y León, su proyecto ha superado los desencuentros habituales de gobernar en coalición y ambos equipos han logrado mimetizarse como si fuera uno solo, el proyecto de Moreno, algo que podría también beneficiarle en las urnas.

Con estas premisas, el presidente andaluz aspira a atraer el próximo 19 de junio a buena parte del electorado a las filas del PP. No solo de Ciudadanos, lo que se da por hecho, sino incluso a los socialistas descontentos. “Moderados, centristas, liberales y todo el que quiera hacer avanzar a España y Andalucía”, en este PP “cabe todo el mundo”, expresaba el presidente. Todos ellos están invitados para, como mínimo, "sumar más que el conjunto de las formaciones de izquierda" y depender así lo menos posible de una alianza con Vox que a día de hoy -según los primeros sondeos- sería necesaria.

Sin embargo, y aunque se ha desmarcado de lo ocurrido en Castilla-León, de cara a las elecciones del 19 de junio nunca ha cerrado la puerta a un pacto con los de Abascal. En ese caso, la lucha contra el cambio climático, la violencia de género y las políticas blindadas en el Estatuto de Autonomía son asuntos irrenunciables para el presidente de la Junta, tan irrenunciables incluso como para forzar una repetición electoral en caso de que sea necesario.

“Creo que todas las posiciones son legítimas, salvo la que legitima la violencia. Para poner tu visión o modelo de la sociedad y confrontar con otras fuerzas no hace falta ser intolerante o maleducado por parte de unos ni de otros. Hace falta mucha más tolerancia y respeto al adversario”.

Expectativas electorales

Los primeros sondeos dan como segura la victoria al PP andaluz, que mejoraría su resultado con respecto a 2018. Según el CIS, los 'populares' obtendrían el 35,6 % de los votos y entre 47 y 49 escaños, más por sí solo que el conjunto de la izquierda (43-48 asientos). No obstante, no alcanzarían la mayoría absoluta necesaria para gobernar en solitario (55), lo que obligaría a Juanma Moreno a buscar el apoyo de Vox, que también crecería de forma significativa, al pasar de 12 a 19, y quienes ya han advertido de que "no regalarán ni un voto".

El escenario postelectoral sería muy similar al de Castilla y León en febrero, aunque muy diferente para el líder del PP respecto a hace cuatro años: pasaría de gobernar en coalición con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox, a tener al partido de ultraderecha como único sustento.