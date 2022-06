Con los votos escrutados al 99,63%, la participación en las elecciones de Andalucía de 2022 se sitúa en el 58,36%, según los datos ofrecidos por la Junta al final de la jornada electoral. Supera en casi dos puntos a la movilización de 2018 (56,56%) y en tres a la de 1990, la más baja desde que se tienen registros (55,34%).

Situación por municipios

Más de seis millones de andaluces y andaluzas estaban llamados a las urnas el 19 de junio. Si se observa la participación de voto en las localidades andaluzas, en 41 de ellas no se ha superado el 50% de movilización. En concreto, en tres de ellas no se ha alcanzado el 40%: Puerto Serrano (Cádiz, 32,41%), Isla Cristina (Huelva, 39,57%) y La Línea de la Concepción (Cádiz, 39,86%).

Por otra parte, ninguna localidad ha conseguido que el 100% de sus habitantes haya acudido a las urnas en toda la jornada electoral. En cinco de ellas sí se ha superado el 80%: Rágol (Almería, 86,99%), Iznate (Málaga, 82,21%), Benitagla (Almería, 82%), Bentarique (Almería, 81,73%) y Añora (Córdoba, 81,43%).

Respecto a las elecciones de 2018, la participación baja en el municipio onubense de Puerto Moral, con casi 15 puntos. En otras ocho localidades la diferencia con respecto a los anteriores comicios también supera los diez puntos.

Por su parte, la movilización crece en casi 11 puntos en el territorio almeriense de Benitagla. Otros 22 municipios superan o igualan una subida de cinco puntos respecto a 2018.

Cabe recordar que La Guijarrosa, Fuente Carreteros, Torres de Albánchez, Fornes, La Zarza-Perrunal, San Martín del Tesorillo, Torrenueva Costa y El Palmar de Troya no cuentan con participación de 2018, ya que aún no existían como municipios, por lo que los resultados no son comparables.