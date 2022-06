La campaña electoral de las elecciones en Andalucía termina este viernes. Han sido dos semanas muy acaloradas en las que los candidatos han luchado contra las encuestas, que dan de forma unánime la victoria al PP, con el correspondiente desfile de líderes nacionales por tierras andaluzas tratando de impulsar la movilización y de convencer a los indecisos.

Los partidos de izquierda y derecha se han alineado en dos bloques claros, con dos líderes a su cabeza como posibles presidentes de la Junta: Juanma Moreno (PP) y Juan Espadas (PSOE), a quien ningún sondeo ve como posible presidente de la Junta tras el 19J. Las encuestas sí creen que Moreno podría llegar a ser investido, pero necesitaría previsiblemente los votos de Vox. Y, por ahora, la sintonía entre él y la candidata de este partido, Macarena Olona, se ha reflejado nula, con una tensión evidente en campaña que se ha visto reflejada en los dos debates electorales. Moreno ha insistido en que quiere gobernar en solitario, si bien no ha descartado de forma tajante en ningún momento un posible pacto con Vox.

Estas son algunas de las claves de la campaña, que comenzó el pasado 2 de junio:

Violencia de género, educación y sanidad, los temas de la campaña

Ante las proclamas de un partido (Vox) que niega la violencia de género, exige derogar las leyes que protegen a las víctimas y que ya ha condicionado algunas políticas de la Junta (como la supresión de subvenciones y la creación del teléfono de violencia intrafamiliar en Andalucía), la igualdad y la violencia machista han tenido fuerte cabida en la campaña. Especialmente, entre los partidos de la izquierda, que han clamado que no se puede dar “ni un paso atrás” en esta materia. Moreno ha dicho que la lucha contra esta lacra es una “prioridad” y que se trata de una “política de Estado” que debe llevar a todos los partidos a “empujar en la misma dirección”. Pero sus palabras no convencen a Espadas, que ve demasiadas “coincidencias” con Vox en esta y otras cuestiones.

En concreto, Espadas criticó las palabras del alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano, quien bromeó sobre la violencia de género al explicar en un mítin con Alberto Núñez Feijóo por qué llevaba vendada una mano. Ante las múltiples críticas, García Urbano se disculpó a través de un mensaje en su cuenta de Twitter y Juanma Moreno dijo después que "quien tiene boca se equivoca". "Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico, tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie, que no lo he hecho nunca en mi vida", dijo en tono jocoso.

A lo largo de toda la campaña, los candidatos han centrado sus propuestas en empleo, la sanidad y la educación, principalmente. PP y Ciudadanos han reivindicado su gestión y han proclamado en todo momento que la situación actual está “mejor”, advirtiendo además de que con la izquierda habría un “retroceso”. Pero PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han reprochado a Moreno los "recortes” en derechos y prestaciones, la “privatización” de la sanidad pública o el “empeoramiento de los indicadores educativos”. "Derechos o derechas", han llamado a elegir.