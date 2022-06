Yolanda Díaz ha desembarcado este sábado en la campaña de las elecciones andaluzas del 19J. Desde Córdoba, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha dicho "alto y claro" que está "dispuesta a dar un paso para ganar España" y ha preguntado a los asistentes: "¿Estáis vosotros dispuestos a pelear por Andalucía?".

Ha sido hasta ahora el acto más potente de Por Andalucía de lo que va de campaña. Su candidata, Inmaculada Nieto, ha estado arropada por, aparte de Díaz, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, el secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, el candidato de Podemos (integrado en Por Andalucía), Juan Antonio Delgado y el excoordinador de IU en Andalucía, Antonio Maíllo.

Díaz ha sido recibida al grito de "presidenta, presidenta", y ella ha respondido a los asistentes: "Poco a poco, ya llegaremos". La vicepresidenta, que tiene en mente lanzar su proyecto de escucha ‘Sumar’ el próximo 8 de julio en Madrid, ha dado pinceladas de lo que podría ser su futura candidatura en unas elecciones generales.

Así, se ha referido a la crisis actual y la guerra. "Sé perfectamente que hay miedos, distancias, tristezas, y que las gentes progresistas no saben qué hacer", ha expuesto. Y ha añadido: "Yo os digo alto y claro que no sé qué vais a hacer el 19J, pero yo sí os digo que yo no me resigno". Tras asegurar que ha estado nueve meses junto con Belarra y el resto de Unidas Podemos "peleando" para subir el salario mínimo interprofesional, ha añadido: "Estoy dispuesta a hacerlo, estoy dispuesta a dar un paso para ganar España. Pero yo os pregunto ahora: ¿estáis dispuestas vosotras a pelear por Andalucía? Pues no cabe la resignación, porque lo peor que nos puede pasar a los pueblos es que nos roben el futuro”.

La vicepresidenta, en su línea, ha ofrecido a los asistentes múltiples “datos”, como que Andalucía es la segunda comunidad “con mayor tasa de paro”, seis puntos más que la media estatal (un 36%), o la segunda también “con los salarios y pensiones más bajos”, un 11% menos, ha dicho, que el resto de España. “Todo esto no es casualidad, lleva siendo así muchos años”, ha proclamado. Pero ha asegurado que esto “no es una catástrofe natural”, sino “fruto de políticas” del “bipartidismo” en Andalucía. Por eso, ha avisado: “Se ha acabado el bipartidismo. Esos que ya han gobernado no van a cambiar las cosas”. En cambio, ha asegurado: “Nosotros cumplimos, lo que decimos lo hacemos y nos dejamos la piel para defender a nuestra gente”.

Díaz ha hecho un llamamiento a los andaluces a “empoderarse”, porque se ha demostrado que “se puede subir el salario mínimo interprofesional” o mejorar los servicios públicos, esos que, a su juicio, el gobierno del PP y Cs no han fortalecido pese a la inversión del Gobierno central. Y ha advertido de que “las elecciones no las deciden las encuestas” sno los votantes: “Os pido que, el 19J, a pesar de toda la tristeza y los miedos, nos deis una oportunidad y salgáis a movilizar a la gente, porque sí es posible cambiar las cosas”. Así, ha asegurado que “en 2018 no ganaron ellos” (la derecha), “perdimos nosotros porque no fuimos a votar”.

Belarra carga contra PP y PSOE por “ponerse medallas” Por su parte, Belarra ha sido muy crítica con el presidente andaluz y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, quien fue “el primer líder regional del PP que cerró un acuerdo con la ultraderecha de Vox” y que “se ha dedicado cuatro años a desmantelar lo público”, que “es nuestro principal patrimonio democrático y lo que nos hace verdaderamente iguales”. Precisamente, a Moreno le ha pedido que “deje de vivir de las rentas del gobierno de coalición”, porque ha “gestionado como hace siempre el PP, dejando a la gente tirada en el peor momento”. Así, le ha pedido que deje de “apropiarse de los logros de los demás y empiece a dar cuentas de su propia gestión”. Pero también ha lanzado un dardo similar al PSOE al decir que “ahora en campaña todo el mundo quiere ponerse medallas”. “Pero la gente no es tonta y ve qué ha defendido cada partido en cada momento” y sabe que “las políticas más progresistas y más valientes” del gobierno de coalición son “fruto” de Unidas Podemos. Así, ha reprochado: “Nos hemos quedado solas defendiendo un impuesto a los ricos” frente a PP, Vox “y también frente al PSOE, que cuando toca mirarle los ojos a los poderosos le tiemblan las piernas”.