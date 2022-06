Vox ha acusado al gobierno de PP y Ciudadanos en la Junta de Andalucía de haber “gestionado la herencia socialista de cabo a rabo” y mantenido su “política de género”, la ley de memoria democrática de Andalucía y “esa basura ideológica” de la izquierda, así como el “gasto superfluo” en la administración: “Ahí nos diferenciamos mucho del PP, que pretende mantener esas políticas y Vox quiere un cambio real”.

Lo ha dicho el número uno de Vox por Cádiz, Manuel Gavira, en una entrevista en RNE. La radio pública había invitado inicialmente a la candidata, Macarena Olona (al igual que está haciendo en campaña con el resto de candidatos), pero el partido ha escogido a Gavira para la entrevista.

“Podemos compartir algo con el PP”, ha reconocido el dirigente de Vox. Ha destacado que “la bajada de impuestos” en la región ha sido “insuficiente”, aunque ha señalado que salió adelante “gracias a Vox” por su apoyo parlamentario. “Se han simplificado un poquito los trámites burocráticos”, ha añadido, pero ha criticado que, por lo demás, se han mantenido esas políticas socialistas mencionadas anteriormente. Ha reprochado en concreto el “gasto superfluo” en la Administración andaluza, que es “enemigo de lo público” (Vox es partidario de eliminar lo que llama “chiringuitos ideológicos”).

“Andalucía ha cambiado un poquito nada más y eso no tiene mérito”, ha aseverado, porque “veníamos de Susana Díaz, Manuel Cháves o José Antonio Griñán”, los dos últimos condenados por el caso de los ERE.

Insiste: “El Gobierno será con Vox o no será”

Gavira ha sido preguntado si, en caso de cumplirse las encuestas y de que Juanma Moreno (PP) roce la mayoría absoluta el 19J, sería un fracaso para su partido. “Vox no es partidario de creer en las encuestas, siempre nos dan mucho menos de lo que tenemos después”, ha respondido, aludiendo a los resultados de las últimas elecciones en Castilla y León, Cataluña y Madrid. Y ha criticado, en concreto, la última encuesta del Centro de Estudios Andaluces como una “publicidad institucional” que está “manipulada” en beneficio del PP. Sin embargo, la encuesta coincide en gran medida con el CIS preelectoral de José Félix Tezanos. “El crecimiento de Vox va a ser sobresaliente, por eso traemos una candidata de fuste que es Macarena y nos presentamos a ganar las elecciones”, ha sentenciado.

Gavira ha señalado que Moreno “habla de gobernar solo como Ayuso” en Madrid, donde la presidenta se quedó cerca de la mayoría absoluta y gobierna con el apoyo externo de Vox. En este sentido, ha recordado que también el PP en Castilla y León apeló a un ‘efecto Ayuso’ y hoy “Juan García Gallardo (Vox) es vicepresidente”.

“El próximo gobierno de Andalucía será con Vox o no será”, ha incidido, y ha recalcado que su partido no favorecerá la investidura de Moreno con una abstención para que “siga aplicando políticas socialistas”: “Salimos a ganar con una candidata de enjundia y de fuste, no a ser la muletilla del PP ni de nada”. Gavira también ha recordado que el líder nacional de su partido, Santiago Abascal, ya dijo que si algún votante desea que Vox regale sus votos al PP, “vote al PP directamente”.

Preguntado sobre qué debe ocurrir para que PP y Vox se entiendan tras las elecciones, Gavira ha dicho que “esto no pasa por ponerse de acuerdo en un nuevo escenario”, y ha recordado que Vox tumbó los últimos presupuestos del gobierno andaluz “por varios condicionantes”, principalmente que el PP “no cumplió la mayoría de acuerdos de investidura alcanzados con Vox”. Ha recordado, además, una grabación interna del vicepresidente andaluz, Juan Marín, con miembros de Ciudadanos, en la que reconoce que no “interesa” aprobar los presupuestos en “año electoral”.

Sobre una posible repetición electoral, ha dicho que “la competencia” la tiene Moreno y es a quien hay que preguntar. Ha rechazado que Olona regrese como diputada al Congreso si no logra sus objetivos: “Su compromiso es total y absoluto” con Andalucía. Y ha defendido que la candidata haya acudido a visitar la zona afectada por el incendio de Sierra Bermeja, en contra de otros candidatos que critican a quienes han ido a “hacerse la foto”: “Ha hecho una labor de campo para, cuando sea presidenta, poder tomar medidas y que esto no suceda de nuevo”.