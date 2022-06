La desigualdad entre hombres y mujeres y la violencia de género siguen siendo una lacra grave en Andalucía. Los datos son tozudos en lo que respecta a cuestiones como la brecha salarial o los asesinatos machistas, y los principales partidos que concurren a las elecciones del 19 de junio dedican buena parte de sus programas a políticas en materia de feminismo e igualdad. Todos salvo Vox, cuya única propuesta al respecto es la derogación de las leyes de género, puesto que niega que existan violencias machistas y considera al feminismo como un “odio patológico al varón”.

En Andalucía han sido asesinadas 228 mujeres desde que comenzaron a contabilizarse los datos en 2003, y cuatro han visto arrebatadas sus vidas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año: tres fueron en una misma semana, a finales de mayo en Velez-Málaga, Tíjola (Almería), y Montemayor (Córdoba). Actualmente hay más de 39.000 mujeres bajo protección policial por riesgo de agresión de sus parejas o exparejas, según los últimos datos de Viogén publicados en junio, casi un 20% más que el año anterior.

En la pasada legislatura, después de que Vox entrara por primera vez en un parlamento autonómico y fuera clave para dar apoyo externo al Gobierno de PP y Cs, la Junta de Andalucía retiró las subvenciones a 241 proyectos de igualdad de género y erradicación de la violencia machista impulsados por entidades feministas, que Vox calificó como “chiringuitos”. Pese a ello, el Instituto Andaluz de la Mujer ha mantenido e incluso aumentado las ayudas con el mismo fin a proyectos de otros colectivos y asociaciones de mujeres. En la pasada legislatura, la Junta también estrenó a exigencia de Vox un teléfono de “violencia intrafamiliar” (término en el que el partido de Santiago Abascal pretende esconder la violencia de género), aunque en su primer año de funcionamiento (del que hay datos) solo registró una media de dos llamadas diarias frente a las 111 al teléfono de violencia de género.

Aparte de la violencia de género, la desigualdad sigue siendo un problema para las mujeres en Andalucía, donde el salario medio anual de las mujeres sigue siendo 5.126,15 euros inferior al de los hombres, según la Encuesta de Estructura Salarial de la Junta de 2021.Y es que el 87,9% de las trabajadoras en Andalucía se sitúan en el sector servicios, donde hay más precariedad. Tan solo un 29% de empresas andaluzas cuentan con, al menos, una mujer en puesto directivos. Y del total de excedencias que se solicitaron el 2020 para cuidar a los hijos, según datos del Ministerio de Igualdad recogidos por la Junta, el 93% fueron solicitadas por mujeres.

El feminismo y la lucha contra la violencia de género han estado muy presentes en campaña y acompañados por dos sonadas polémicas. La primera, cuando el alcalde de Estepona, José María García Urbano, bromeó en un mítin del PP con el vendaje que llevaba en la mano: "Ni he metido la mano donde no debiera, ha sido un simple accidente doméstico. Tampoco tiene que ver con la violencia de género y tampoco me he abofeteado con nadie". Unas palabras que fueron criticadas con dureza por otros partidos. Y en el primer debate electoral en RTVE, Macarena Olona (Vox) centró buena parte de su discurso contra un “hembrismo” que, a su juicio, criminaliza a la mitad de la población. Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) fue la única que le plantó cara: “Vox es el brazo del terrorismo machista”.

04.04 min Olona insiste en que "la violencia no tiene género" y Rodríguez le espeta: "Usted está aquí gracias al feminismo"

Más allá de sus palabras, aquí están las principales propuestas de los programas políticos de los partidos en materia de igualdad.

El PSOE: abolición de la prostitución y un 'pacto de cuidados' El Partido Socialista propone crear el Observatorio Andaluz de la Igualdad de Género, una nueva ley en esta materia, adecuar las ayudas a las víctimas a su situación personal y necesidades familiares, con programas específicos para víctimas de trata, mujeres en el medio rural, con discapacidad o inmigrantes, y dar atención psicológica gratuita. Fija también una indemnización para los huérfanos de la violencia machista (más de 300 desde 2013) equivalente a las establecidas en la Ley de víctimas del terrorismo de Andalucía. En España ya salió adelante una medida similar en el Congreso, pero el PSOE espera que estas ayudas no sean incompatibles con otras que los huérfanos puedan recibir. Además, se compromete a eliminar el teléfono de violencia intrafamiliar. En materia de empleo, se comprometen a dar ayudas a las empresas que amplíen la jornada de tiempo parcial a tiempo completo para las trabajadoras que lo soliciten, así como promover un ‘pacto de cuidados’ que impulse la corresponsabilidad entre hombres y mujeres de esta cuestión. El PSOE elaborará a su vez un informe de impacto género en la prestación del sistema de dependencia en Andalucía. Dentro de la “Agenda Feminista” que pretenden desplegar, los socialistas también se comprometen a impulsar una ley abolicionista de la prostitución y dar servicio de atención a mujeres prostituidas, creando asimismo un sistema de ayudas económicas, sociales y laborales. Proponen también limitar a los menores el acceso a la pornografía, actualizar el currículo educativo “reconociendo el protagonismo cultural e histórico de las mujeres” o impulsar categorías femeninas en deportes donde la presencia femenina es minoritaria. El candidato socialista, Juan Espadas, tiene muy presente la violencia de género en sus mítines y en varias ocasiones ha subrayado y criticado las “coincidencias” que, a su juicio, tiene el PP con Vox en la lucha contra la violencia machista “cuando se atacan a las mujeres”.

El PP hace hincapié en el empleo y la conciliación El PP se compromete a “poner todos los medios” para luchar contra la violencia de género, para lo que propone aprobar el Primer Plan Integral de Sensibilización y Prevención al respecto, dando cumplimiento de la Ley Andaluza de 2018. Priorizará el aumento en la financiación del sistema de atención y acogida de víctimas y para programas psicológicos, y ofrecerá la ‘Ventanilla única’ para acceder con un solo “clic” a estos servicios. Promete implantar unidades de intervención para dar atención integral, acompañamiento y ofrecer inserción sociolaboral a las víctimas de violencia de género. El Partido Popular se compromete también a desarrollar la “Estrategia Andaluza para la Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas” contra la explotación sexual, aprobada en la pasada legislatura, y un Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028, contra cualquier tipo de discriminación en la esfera “familiar, social y profesional”. Precisamente, donde más hace hincapié el PP es en el empleo, con el impulso de planes de igualdad en las empresas y entes del sector público andaluz, y de acceso de mujeres al trabajo por cuenta propia (aplicando un programa de Tarifa Plana y reducción de los impuestos a autónomos). Habrá asimismo un programa específico de apoyo a mujeres en el ámbito rural y urbano y otros dedicados a la inserción laboral, así como uno dedicado a mujeres con discapacidad. Los ‘populares’ aprobarán la primera Estrategia de Conciliación de Andalucía con el horizonte de 2025 para avanzar hacia la corresponsabilidad en los cuidados: habrá subvenciones para el impulso de medidas de flexibilidad horaria mediante el teletrabajo, para contratar a personas desempleadas para la atención y cuidado de dependientes o hijos menores de 3 años. Por último, el PP ofrece protección apoyo a embarazadas en situación de exclusión social. Para el candidato ‘popular’, Juanma Moreno, la violencia de género es “una prioridad” porque, según ha dicho esta semana, es “una política de Estado”: “Todos tenemos que empujar en la misma dirección”.

Ciudadanos: más recursos a las víctimas de violencia y conciliación En materia de violencia de género, Ciudadanos se compromete a impulsar campañas institucionales que reflejen “los datos reales” y confronten las visiones que “niegan” esta realidad. Espera reforzar los protocolos específicos para las víctimas que retiren la denuncia contra su agresor y se les ofrecerá asesoramiento, asistencia psicológica y legal y protección. Cs se compromete a ampliar el número de plazas en centros de acogida y a aumentar la dotación de los agentes destinados a esta lacra. El partido, que todavía gobierna en Andalucía junto al PP, dice que profundizará en el pacto andaluz por la Igualdad de Género en el Trabajo y la Conciliación entre la vida laboral y familiar que ya está en marcha para que se sumen más instituciones contra la brecha salarial, la precariedad, la creación de nuevas escuelas infantiles y de día. También para la “racionalización” o adaptación de horarios comerciales, laborales y educativos. La Administración pública será, en especial, objeto de las “políticas reales de conciliación”, con incentivos para flexibilizar horarios. Y se harán campañas de concienciación en las empresas de ámbito privado, impulsando la “transparencia” en la selección de candidatos y “peleando” por incrementar el número de mujeres en altos cargos. Ciudadanos también potenciará “la visibilidad de la mujer en el deporte” y se compromete a presionar al Gobierno central para que incremente los permisos de paternidad y maternidad y se propone desplegar el II Plan de Acción Integral para Mujeres con Discapacidad, “que ponga en valor su participación y liderazgo, y asegurando las mejores condiciones posibles en todos los aspectos vitales”. Para Juan Marín (Cs), lo que está claro es que “no puede haber ningún tipo de grieta” entre los partidos en la condena de la violencia machista, y ese es uno de los motivos por los que clama contra la posibilidad de que el PP se plantee cambiarles como socio de gobierno por Vox.

Por Andalucía: "Memoria feminista" y educación para hombres y niños Por Andalucía quiere llevar al feminismo al primer plano y para ello se compromete a crear la primera Consejería de Feminismo e Igualdad y a aumentar el presupuesto en estas políticas si gobierna. Garantizará también que la Administración no contrate con empresas “en las que exista segregación ocupacional, precariedad femenina o brecha salarial”. Y se propone llevar la perspectiva feminisma al urbanismo, “propiciando ciudades que pongan la vida y los cuidados en el centro”, poniendo “fin al acoso callejero” creando “espacios seguros” con planes de reordenación urbana. Nieto y Rodríguez defienden el feminismo "en defensa propia" como la "vacuna" contra la desigualdad Se compromete a ampliar la ley contra la violencia de género incluyendo en ese concepto el “feminicidio” y ampliando la protección a los menores y la reparación de las víctimas. Por Andalucía propone crear un Observatorio de la Violencia Machista Psicológica en Andalucía y aumentar el ratio de psicólogos destinados a esta cuestión. Se compromete también a retirar subvenciones a organizaciones antiabortistas, a garantizar la “protección integral” y “reparación” para las mujeres en situación de prostitución, desarrollar y aprobar una Ley de Familias Monomarentales, que amplíe las las deducciones fiscales y faciliten y amplíe las ayudas. Por otra parte, se compromete a impulsar una norma para garantizar la gratuidad y el acceso a productos de higiene menstrual en servicios públicos y centros educativos. Entre otras medidas, la coalición plantea desarrollar “un plan de memoria feminista”, para reconocer la memoria de “mujeres relevantes” en las calles y espacios públicos, así como en actos de homenaje. Y lleva en su programa un apartado específico sobre educar en igualdad a hombres y niños e implementar programas de formación en “masculinidades igualitarias” en centros educativos, juveniles, cívicos y deportivos para evitar “masculinidades tóxicas”. Se compromete a alentar a los hombres a que participen plenamente de los cuidados, promover la corresponsabilidad, implementar programas de intervención con agresores y elaborar protocolos de atención a potenciales agresores. La candidata de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, interpreta que el feminismo es "la vacuna" contra la precariedad, la desigualdad y la brecha salarial y por ello apuesta un gobierno que priorice la igualdad. Pero, a su juicio, la derecha “frivoliza” con la violencia machista y la “banaliza” mientras “miles de mujeres siguen pasando miedo”.

Vox: derogar las leyes de género Vox no lleva nada, en su programa de diez medidas, destinado a combatir la desigualdad entre hombres y mujeres o la violencia de género. Al contrario, hace una única mención en contra de las normas que sí lo hacen: “Derogaremos todas las leyes de género”. Su candidata, Macarena Olona, piensa que el feminismo criminaliza a los hombres solo por serlo y por eso tiende a decir en sus discursos: “El hombre no viola, viola un violador. El hombre no mata, mata a un asesino”.