Era de esperar que la economía, los servicios públicos y la igualdad fueran puntos de fricción en el debate a seis entre los candidatos a las elecciones andaluzas del 19J, más aún cuando los partidos siguen sin casarse con nadie. Juan Espadas (PSOE) y Juanma Moreno (PP) han protagonizado varios rifirrafes a cuenta de los impuestos y la sanidad, aunque los momentos más tensos se han vivido entre Macarena Olona (Vox) y Teresa Rodríguez (Adelante Andalucía) con motivo de la inmigración y la violencia de género. También han menudeado los dardos entre los partidos de la derecha y se han repetido los ataques frontales contra el presidente de la Junta desde la izquierda.

Estos han sido los momentos más intensos del debate a seis en RTVE:

Espadas afirma que la economía "no está mejor" con el PP y Moreno pide "no volver a recetas antiguas" del PSOE

2. Reproches cruzados por la sanidad pública

Uno de los servicios más afectados por estos recortes, según Espadas, ha sido la sanidad: "Se han despedido 8.000 sanitarios este pasado otoño y se siguen suprimiendo aulas educativas en municipios rurales o en barrios, en este caso de familias con rentas más bajas", ha dicho el líder socialista. Así, le ha reclamado que "mire los problemas de la gente", por ejemplo, con las listas de espera. Y es que, según ha destacado, "una persona que puede tener cáncer" está "seis meses esperando para poder hacerse una prueba diagnóstica", por lo que no acepta, ha recalcado, "que le diga que la sanidad pública en Andalucía funciona".

Ante esto, Moreno se ha defendido reivindicando que "en tres años y medio hemos hecho más que en una década" de gestión socialista. "Llevamos 37 años, casi 40 años, escuchando lo mismo, pero ya no se lo cree. Si yo cierro los ojos, el discurso del señor Espada es el mismo que hacía en 1990. No me extraña, porque lleva desde 1990 en cargo de la Junta de Andalucía y, por lo tanto, repite ese mismo mensaje. Pero es el mismo mensaje que es un mantra", ha continuado el 'popular'.