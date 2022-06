El candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, ha recriminado al actual presidente y candidato a la reelección por parte del PP, Juan Manuel Moreno Bonilla, que durante su mandato no ha realizado "una buena acción" y ha afirmado que la economía andaluza "no está mejor" con el PP que con el PSOE. Moreno ha pedido "no volver a recetas antiguas".

