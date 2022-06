Los candidatos a las elecciones de Andalucía han puesto punto y final a quince días de acalorada campaña electoral, en la que ha habido una gran presencia de líderes nacionales, conscientes de que la cita con las urnas del próximo domingo 19 de junio tendrá una lectura en clave nacional. Los presidentes del PSOE, de Ciudadanos y de Vox, Pedro Sánchez, Inés Arrimadas y Santiago Abascal, han participado en los actos de cierre en Sevilla -la provincia andaluza que más escaños reparte-, donde el calor no ha sido impedimento para pedir el voto por última vez.

También han elegido la capital hispalense Adelante Andalucía y el PP, aunque en este caso su candidato a la reelección, Juanma Moreno, no ha contado con el apoyo de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ni de otros dirigentes nacionales. Mientras, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y titular de Consumo, Alberto Garzón, han apoyado a la candidata de Por Andalucía, Inma Nieto, en Málaga. Tanto candidatos como líderes han sido optimistas respecto a los resultados de este 19J y, como ha venido siendo habitual en los últimos días, los posibles pactos postelectorales y la llamada al voto "útil" han centrado sus discursos.

Muy crítico con Juanma Moreno, le ha criticado por tener una "cara dura de cemento armado" para pedir a los socialistas el voto y al partido su abstención en una posible investidura para prescindir de Vox. "Nosotros ganamos las elecciones en 2018 y no se abstuvo, pero cómo tiene tanta cara", ha criticado el candidato, quien ha dicho que "como Martin Luther King" tiene "un sueño": "mejorar la vida de los andaluces". Para ello ha llamado al partido a "meter en vena" a los ciudadanos el "orgullo socialista". "Volverán los socialistas con nosotros. Las encuestas a la papelera y los votos a las urnas el domingo", ha finalizado un candidato, que espera "a los andaluces en la Puerta de San Telmo el mismo lunes".

El candidato socialista ha ensalzado los más de 30 años de gobiernos socialistas citando a todos y cada uno de los presidentes autonómicos, incluida una Susana Díaz que, en este último día de campaña, ha pedido via Twitter el voto para el PSOE. De "todos ellos" se siente "orgulloso" ha dicho Espadas, que ha abogado por una Andalucía inclusiva y feminista que solo puede conseguir, a su juicio, el PSOE. Precisamente, 'Andalucía quiere más' ha sido el lema elegido para esta campaña.

Moreno: "Somos la única opción viable de Gobierno"

El presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno, ha pedido por última vez el voto en un acto en el sevillano Muelle de la Sal ante un millar de personas. Bajo el lema 'Andalucía avanza', Moreno se ha erigido como "la única opción viable de Gobierno" en Andalucía, ya que entiende que en estos tres años de coalición con Ciudadanos "han cumplido", mientras que la región "ha progresado y ha mejorado". "A mi izquierda y a mi derecha no veo nada. ¿Quién puede hacerlo si no somos nosotros? ¿Ocho partidos de izquierda no se entienden ni entre ellos?", ha apuntado, en referencia a la coalición de Por Andalucía y a Adelante Andalucía.

Como ha venido haciendo en campaña, el candidato ha sacado pecho de la gestión de su Ejecutivo y ha preferido no entrar a valorar los posibles pactos tras el 19J -y donde, según las encuestas, necesitaría el apoyo de Vox-. Así, ha pedido llenar las urnas de votos 'populares' con el objetivo de poder gobernar en solitario: "Necesitamos que Sevilla y Andalucía se vuelquen (...) No estamos para bromas", ha advertido. Y es que, a su juicio, de ello depende que la región "siga avanzando", con medidas como "la creación de empleo, las ayudas a los jóvenes, el aumento de plazas de Formación Profesional", o que "se vuelva al pasado".

Según Moreno, y pese a que las encuestas le dan como ganador de las elecciones, "nada está hecho y seguro", por lo que ha pedido "un último esfuerzo" para "hacer historia" el próximo domingo. "Os invito a que soñéis conmigo. A que tengáis la ambición para conquistar ese futuro que podemos alcanzar. Sabemos hacerlo, queremos hacerlo", ha reivindicado.

¿Sabes qué partidos hacen estas promesas electorales? El 19 de junio se celebran elecciones autonómicas en Andalucía. RTVE.es RTVE.es te propone un test (pincha aquí) para identificar quién ha incluido las ideas más curiosas en sus programas electorales. Aparte, tienes disponible nuestro comparador de programas para poder seleccionar los partidos que te interesan y las políticas que más te preocupan con el fin de comparar sus propuestas.

Marín: "Nos paran para decirnos que somos muy buenos, pues votadnos" El último mitin de campaña de Ciudadanos ha tenido lugar en el Paseo de Europa de Sevilla, donde el vicepresidente de la Junta y candidato de la formación, Juan Marín, ha hecho un llamamiento al "voto útil". "Nos paran para decirnos que somos muy buenos, pues votadnos", ha recalcado. Bajo el lema 'El cambio que funciona', Marín ha puesto en valor el trabajo de su partido al frente de la Junta, “en una legislatura que no ha sido nada cómoda”, y ha agradecido el trabajo realizado por su equipo y los militantes durante la campaña electoral que esta noche termina. También se ha referido a la cabeza de lista de Vox, Macarena Olona, a la que le ha reprochado que "no tiene ni idea de gobernar una comunidad autónoma, con ocho millones y medio de habitantes, con una pandemia con gente muriendo…”. Por su parte, la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado que en la campaña electoral andaluza lo han hecho “tan bien” que “muchos más andaluces se han enterado de que las políticas de empleo, educación, justicia o igualdad son nuestras”. Con todo, la líder 'naranja' ha sostenido que la huella de Ciudadanos en el Gobierno andaluz se tiene que notar en las urnas: "Este gobierno es un sueño hecho realidad, no podemos permitir que lo cambien por un gobierno de pesadilla, de lío y de espectáculo. Necesitamos mantenerlo. Por eso hay que votarlo", ha sentenciado. Las mejores imágenes de la campaña del 19J en Andalucía 41 Fotos 1 / 41 Compartir Facebook Twitter WhatsApp Cierre de campaña del PSOE en Sevilla 17.06.2022 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el candidato del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, saludan durante el acto de cierre de campaña de su partido este viernes en el Muelle de las Delicias de Sevilla.

Compartir Facebook Twitter WhatsApp Cierre de campaña del PP en Sevilla 17.06.2022 El presidente de la Junta y candidato del PP, Juanma Moreno, durante el acto de cierre de campaña en Sevilla.















































































Por Andalucía carga contra las políticas de Moreno La única formación que ha cambiado de escenario ha sido Por Andalucía. En Málaga, Inma Nieto ha resaltado que el próximo 19 de junio los ciudadanos tienen en la mano "que haya un bloque de progreso en Andalucía mayoritario frente a las derechas": "Un gobierno útil, de progreso y andalucista", ha reivindicado. Muy crítica con las políticas de Moreno, la candidata ha enfatizado que ha dejado "la presidencia de la Junta sin estrenar" y que los andaluces "no le deben nada". Nieto ha estado arropada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, y el coordinador general de Izquierda Unida (IU) y titular de Consumo, Alberto Garzón. En su discurso, Montero ha advertido de que con un gobierno de derechas "habrá mentiras y corrupción" y que "la derecha nunca gobierna para la gente que le vota", ni para la gente sencilla. En contra, ha elogiado la coalición de seis formaciones políticas que ha dado lugar a Por Andalucía, que cree que "puede hacer política para mejorar la vida en nuestro país y Andalucía" y apuesta para la comunidad andaluza por un gobierno "progresista y feminista". “¿Por qué hay que votar este domingo 19J a #PorAndalucía?�� pic.twitter.com/SMrMPkn0Ti“ — Irene Montero (@IreneMontero) June 17, 2022 En la misma línea, Garzón ha reprochado al presidente andaluz que hiciera "una política de clases" con una reforma fiscal que "benefició a 300 familias" y detrajera recursos de la educación, la sanidad y otros servicios públicos necesarios para las familias trabajadoras. Y, mientras ha subrayado que Andalucía sufre una "tasa de desempleo inaceptable", ha defendido la reforma laboral del Gobierno central por mejorar a las familias trabajadoras. Según ha destacado, la coalición Por Andalucía "empezará a consolidarse a partir del domingo".