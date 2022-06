Elecciones Andalucía

Siete días llevan ya los candidatos a las elecciones andaluzas de campaña electoral y prácticamente en cada acto y mitin todos nombran a Vox y no precisamente para bien. El bloque de izquierda (PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía) alerta contra la "falta de derechos" y el "retroceso" que significaría, a su juicio, la entrada de Macarena Olona en el Gobierno de Andalucía; mientras que Ciudadanos 'pelea' cada jornada de campaña por conseguir una representación suficiente el 19J que haga que el PP no tenga que cambiar de socio, como pasó en Castilla y León, con el primer gobierno PP-Vox de la democracia.

El presidente de la Junta y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha dado un paso más en las últimas horas para llamar directamente al electorado propio y al socialista a "parar" a Vox. Cierto es que PP y Cs se cuidan de no denominar a Vox como ultraderecha, algo que destacan y hacen cada día desde el bloque de izquierdas.

Moreno, que ha salido a la campaña a no arriesgar el hipotético triunfo que le espera, según todas las encuestas, arrancó la campaña con un perfil plano, sin pisar muchos charcos e ignorando a la formación de Olona, pero ya comienza a afinar y endurecer el discurso cuando se acerca la cita con las urnas. Desde el arranque de la campaña repite incesantemente que quiere gobernar solo como su idea principal y absoluta para captar votos, y en los últimos días ha añadido un elemento que cabrea y mucho al PSOE y a su candidato, Juan Espadas.

Moreno llama directamente al votante socialista y le pide que cambie su voto al PP para "frenar" que la extrema derecha entre el gobierno . Y para ello se compara con el presidente de Francia, Emmanuel Macron,- "la gente me votará como a Macron para gobernar sin ataduras ni extremos"- y hace uso de eslóganes históricos socialistas situando al PP como "el partido de las clases medias en Andalucía".

...y Espadas le acusa de "poner en peligro" Andalucía

"Puro teatro". Así denominan en el PSOE la lejanía que el PP quiere imponer con Vox. Su candidato, Juan Espadas, considera el tándem Moreno-Olona una "pareja de hecho" y acusa al 'popular' de "abrir la puerta a la ultraderecha" y "poner en riesgo" los derechos en Andalucía. No dudan, y así lo hacen saber en cada acto electoral, de que si Moreno necesita el apoyo de Vox se agarrará a él, incluso con la entrada de estos al Palacio de San Telmo.

"La diferencia entre Macron y Moreno es que el francés no pactó con la ultraderecha y el segundo le ha abierto la puerta y pactado con ellos para mantenerse en el poder", espeta Espadas a Moreno. "Votar al PP y a Moreno es tener a Vox en San Telmo", insiste un Espadas al que le escuece esa llamada al voto socialista. "Aquí los socialistas votan al rojo, señor Moreno", clama en sus mítines.

Olona, por su parte, recrimina a Moreno que "solo piense en su poltrona" y ante las llamadas constantes del PP a un gobierno monocolor avisa: "O con nosotros o no gobierna". El feeling personal entre Moreno y Olona brilla por su ausencia, a juzgar por lo que se vio en el debate de RTVE del pasado lunes, pero el bloque de la izquierda solo ve en esa supuesta distancia marketing electoral.

La otra izquierda, dividida en Por Andalucía y Adelante Andalucía, busca ofrecer en campaña medidas más pegadas a la tierra andaluza, aunque no pierde ocasión en tratar de levantar ese voto de izquierdas en esta comunidad que, según las encuestas, duerme aún. Así, Inma Nieto se erige en el "hilo verde andaluz frente a una derecha negacionista, escapista y antigua" y Teresa Rodríguez le planta cara a Olona y a Vox: "A mí no me dan miedo, los conozco de toda la vida. Vox es el casero que te sube la renta aprovechando la coyuntura del mercado, el terrateniente de toda la vida. Hay que empezar a ridiculizarlos y hacer pedagogía contra ellos", dijo en RNE.