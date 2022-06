La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha apelado este domingo a los andaluces que depositaron la papeleta 'naranja' en 2018 para que el próximo 19 de junio vuelvan a otorgar la confianza en su formación, pues en su opinión tras 40 años de socialismo solo Ciudadanos "garantizó el cambio en Andalucía". "Si no van a votar, quizá se arrepientan", ha avisado.

En el acto central de campaña en Málaga, donde ha arropado al vicepresidente de la Junta y candidato de la formación, Juan Marín, Arrimadas ha sacado pecho de estos tres años y medio de gestión y ha advertido a los andaluces de las posibles consecuencias si su formación no consigue entrar de nuevo en el Gobierno. "Esto no va a seguir igual si no votamos a Ciudadanos. Durante 40 años se votaba a otras opciones políticas, y solo fue cuando Ciudadanos tuvo la confianza de los andaluces cuando hubo un cambio", ha insistido.

Los sondeos apuntan a que Ciudadanos, hasta ahora socio de gobierno del PP, puede quedarse fuera del Parlamento. Con un 3,4 % del voto de media tiene muy difícil optar a representación, ya que se necesita como mínimo de un 3 % por circunscripción; y, aunque las proyecciones han mejorado algo, las perspectivas son complicadas.

Arrimadas, sin embargo, ha señalado que las encuestas internas que maneja la formación y también otras externas apuntan a que "es posible" obtener un buen resultado, por lo que ha pedido a los andaluces que "no se queden en casa". "Que la gente entienda la importancia de votar a Ciudadanos", ha proclamado.

Arrimadas: "El mayor fan de Cs es el señor Moreno Bonilla" Durante su discurso, la líder 'naranja' ha mencionado en varias ocasiones el debate a seis en RTVE que se celebró el pasado lunes. A su juicio, sirvió para comprobar "la diferencia de tener a Juan Marín como vicepresidente o a otra candidata", en referencia a Macarena Olona (Vox). Además, ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, sacó una multitud de cartulinas con datos económicos de estos años de legislatura. Todos, ha dicho, correspondientes a las concejalías que ocupa Ciudadanos en el gobierno como Economía, Empleo o Regeneración. "El mayor fan de Ciudadanos en Andalucía es el señor moreno Bonilla. Le vamos a hacer el presidente del club de fans de Juan Marín y de Ciudadanos", ha expresado. “✅ Cs es responsable de las políticas sociales en Andalucía.

✅ También de Economía.

✅ De Empleo.

✅ De Regeneración y Turismo.

✅ De Educación.



�� @InesArrimadas "Nuestro mayor fan es Moreno Bonilla, que en el debate sacaba todos los logros de esas áreas" #CsVotoDecisivo pic.twitter.com/9Efigjy2b0“ — Ciudadanos �������� (@CiudadanosCs) June 12, 2022 Al tiempo que se ha referido al PP para criticar que "llevan 40 años presentándose a las elecciones andaluzas y nunca habían conseguido nada" y ahora gobiernan "con el peor resultado de su historia". "Aquí a lo que hay que ir es a sumar. Da igual cómo se sume, hay que tener dos sumandos para tener una mayoría para seguir con el cambio", ha concluido.