Con la vista puesta en conseguir una mayoría suficiente para gobernar en solitario y con las encuestas a su favor, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía y candidato a la reelección, Juanma Moreno, se han lanzado este sábado a por el voto de los miles de indecisos que aún no tienen decidida su papeleta el próximo 19 de junio, a los que les han pedido que “no tengan miedo” porque el PP “no les va a fallar”. También han pedido la “confianza” a los socialistas “decepcionados con el Gobierno de Pedro Sánchez” y a aquellos que decidieron dejar su formación por otra opción política como Ciudadanos o Vox: "Vota al original, vota al PP".

Es el primer mitin en el que ambos líderes participan juntos y donde el calor no ha impendido que se acerquen más de 3.000 simpatizantes -según el partido- para ofrecerles su apoyo. “Los que quieran un gobierno: solo hay una posibilidad, Juanma Moreno Bonilla”, ha destacado el presidente nacional del partido, quien ha asistido a un acto a Málaga para arropar al líder andaluz, después de hacerlo previamente a Córdoba y a Antequera en esta novena jornada de campaña.

Los ‘populares’ cuentan con el respaldo de los sondeos: la mayoría sitúa como ganador de las elecciones a Juanma Moreno, si bien necesitaría el apoyo de Vox para gobernar. Además, las encuestas calculan que unos 200.000 andaluces aún no tienen decidido su voto y, de ellos, una mayoría duda si votar al PSOE o al PP. “Dejar de buscar fuera, lo tenemos en casa”, ha continuado Feijóo, quien ha sacado pecho de los datos de crecimiento de la región en estos tres años y medio de “gobierno del cambio”.

Feijóo, sobre Vox: “Votad al original”

Sin citar a la formación que preside Santiago Abascal, el líder gallego ha resaltado que hay partidos que "dicen que quieren gobernar" con el PP, pero piden que no se vote a los populares: "Si quieren gobernar con el PP, vota al original, vota al PP". Y es que, a su juicio, su partido es la única posibilidad de "moderación y liderazgo”. "Los que quieran lío, fragmentación e inestabilidad tienen una amplísima oferta de partidos", ha añadido.

Feijóo también se ha referido al PSOE, de quien ha dicho que han asumido “que no van a gobernar”. “Aspiran a que nos falte un escaño y tengamos que pactar para criticar el pacto. Esto es lo único que les preocupa”, ha puntualizado, para después ironizar: “Y están ellos para dar lecciones de pactos”. Pero tampoco la podrá ofrecer en su opinión ningún otro partido de izquierda, ya que "ni siquiera se han puesto de acuerdo para presentar la documentación a tiempo", en alusión a Por Andalucía. “¿Así cómo van a elaborar un presupuesto?”, se ha preguntado.

Ante este contexto, Feijóo ha reclamado a los andaluces que sean “valientes”, como en la Transición cuando salieron a la calle para pedir una autonomía plena o como cuando en la década de los 90 el PP empezó a tener alcaldes. “Valentía para responder de forma clara a los que solo saben apelar al miedo”, ha continuado, “sed valientes, dadle una mayoría de forma contundente”.

El presidente ‘popular’ se ha mostrado muy crítico con el Gobierno, del que dice que está “dividido", ya que "todos los días y en la mayoría de los temas hay discusiones", y “sometido a las minorías”. “Cuando un presidente no manda en el Consejo de Ministros, no es un presidente, es un figurante”, ha señalado sobre Pedro Sánchez. Y ha recordado las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien esta semana aseguraba que "en el PSOE manda uno” y los demás eran “monaguillos". “Juanma Moreno no es ningún monaguillo del PP. Es el presidente de Andalucía, que es más importante que ser el presidente del partido en Andalucía”, ha destacado.