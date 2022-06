El incendio forestal que ha quemado más de 2.000 hectáreas en Sierra Bermeja, en la provincia de Málaga, ha eclipsado la séptima jornada de la campaña electoral de Andalucía. Hasta allí se ha desplazado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y también otros candidatos como el del PSOE, Juan Espadas; de Ciudadanos, Juan Marín; y de Vox, Macarena Olona, que se han interesado por las operaciones realizadas; mientras que las líderes de Por Andalucía, Inma Nieto, y de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, han preferido "dejar trabajar a quienes saben" y no ser "un estorbo". "El fuego no lo apagan candidatos haciéndose fotos", puntualizaba Rodríguez.

Los partidos de la oposición han señalado a la Junta por este suceso. Espadas ha lamentado la "falta de previsión y del trabajo bien hecho" de la Junta y ha denunciado que la actuación del Gobierno "carece por completo" de actuaciones de prevención como la limpieza de bosques en invierno. Mientras que Rodríguez ha acusado a Moreno de usar el negacionismo climático en la desprotección de la superficie forestal de Andalucía que, en su opinión, provoca que se produzcan estos sucesos. Por contra, Nieto ha invitado a que las "reflexiones" que genere este incendio se aborden una vez haya concluido.

Así, con el incendio de fondo, el grueso de los actos electorales de los candidatos se ha trasladado a la tarde, todo en una jornada en la que la Junta Electoral Andaluza (JEA) ha decretado que la campaña en redes sociales del PP en la que se incluye una imagen de Moreno junto a Felipe VI, y que fue denunciada por el PSOE, vulnera la Ley Orgánica de Régimen Electoral (LOREG).

Marín (Cs), convencido de que se va a reeditar la coalición

Mientras que el candidato de Ciudadanos ha insistido este jueves en que se "reeditará" el gobierno de coalición pues "confía" en la "inteligencia de los andaluces y en su capacidad de saber diferenciar la marca política de lo que, realmente, los responsables que estamos al frente hemos hecho". En una entrevista en la Cope, Marín ha asegurado que Ciudadanos está preparado "para poder seguir" y que tanto él como Moreno aspiran "a seguir cuatro años más".

"Nos hemos llevado muy bien, no ha habido ningún gobierno de coalición en este país, ni probablemente en Europa, más leal, más comprometido y con más diálogo que este", ha sentenciado, para después admitir que Ciudadanos solo formaría gobierno con el PP: "Yo quiero repetir gobierno con el PP; con Vox no puedo llegar a acuerdos, no porque me caiga mal nadie, sino porque no comparto sus ideas. Que no cuenten conmigo", ha recalcado antes de aclarar también que con el candidato del PSOE, "ni a misa".