La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, está convencida de que las tres formaciones que han quedado en la izquierda podrán ponerse de acuerdo una vez que se celebren las elecciones "para evitar que la derecha gobierne". Dice que el problema que hubo en 2018 es que muchos votantes de izquierdas se quedaron en casa y llama la atención sobre la importancia de que esta vez no ocurra lo mismo: "Que todos vayan a votar, aunque no nos voten a nosotros". Defiende que su proyecto político plantea el andalucismo como un espacio estratégico. Quieren colocarlo en el mapa: "Es clave ampliar las bases de la izquierda. Darle más espacio donde hacer sus propias ofertas". Cree que ellos son la mejor alternativa para quienes no confían en el PSOE y dice que sus votantes tienen la garantía de que "todas las decisiones se tomarán de Despeñaperros para abajo".Niega que tenga miedo a VOX, defiende lo contrario. Dice que hay que hacerle frente: "No son un monstruo, no me dan miedo, hay que hacer pedagogía y plantear argumementos de por qué remueven lo más bajuno, que es el odio al más débil". Sobre la decisión de Argelia, la candidata a las elecciones dice que su preocupación está centrada en "que no busquemos alternativa a las energías fósiles. Mientras estemos en esa dinámica ilógica sin hacer una transición urgente estaremos condenando a la siguiente generacion de andaluces".