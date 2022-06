Los principales candidatos a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones que se celebran este domingo han depositado antes de mediodía su voto en los colegios electorales de los municipios en los que están empadronados. La más madrugadora ha sido la aspirante Vox, Macarena Olona, que ha acudido al colegio electoral poco después de la apertura de las urnas, a las 9:00 horas, mientras que el último en ejercer su derecho ha sido el candidato del PSOE, Juan Espadas.

Todos ellos han coincidido en llamar a la participación y han destacado la normalidad con la que se está celebrando la jornada.

“"Hoy lo que toca no son mensajes. Son llamadas a la importancia en democracia que tiene participar y decidir sobre las políticas que vas a necesitar en tu día a día", ha señalado Juan Espadas, candidato del PSOE en las #EleccionesAndaluzas https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/ze8Mobz6PQ “

Espadas ha afirmado que no era momento de mensajes sino de "llamadas a la democracia" y ha mostrado su confianza en que se puedan conseguir "los más altos niveles de participación" y que los votantes acudan a las urnas "con libertad y tranquilidad".

“"Parece que no para el goteo de gente acercándose a los colegios electorales", ha señalado Inma Nieto #eleccionesAndaluzas https://t.co/1YKsdA9ocs pic.twitter.com/9xyEWEryb1 “

Olona (Vox) confía en un "cambio real"

La primera en depositar el voto ha sido la candidata de Vox, Macarena Olona, que lo ha hecho minutos después de las 9:00 horas en el Hogar del Pensionista de Salobreña (Granada). A continuación, ha comparecido ante los medios y ha asegurado que "si Andalucía puede tener una oportunidad" es a través del "cambio real" en el Gobierno andaluz, que llegará de la mano, ha dicho, de la formación a la que representa.

También ha mostrado su deseo de que no haya incidencias durante la jornada y en que "todos los partidos respeten el resultado de estas elecciones autonómicas, que van a ser "extraordinarias por España y por Andalucía", y no ocurra lo que sucedió en 2018, "cuando otras formaciones, particularmente el PSOE y Podemos, no aceptaron el resultado de las urnas" y se produjo "la famosa alerta antifascista y rodearon el Parlamento andaluz". "Puedo asegurarles que con Vox en San Telmo la seguridad de los ciudadanos se va a preservar", ha añadido.